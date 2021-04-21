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【中日スタメン】石橋康太が2019年7月24日以来の先発マスク 根尾昂も2試合ぶりにスタメン復帰

2021年4月21日 16時56分

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中日・石橋

中日・石橋

　◇２１日　ＤｅＮＡ―中日（横浜）
　試合前にスターティングメンバーが発表され、石橋康太捕手（２０）が「８番・捕手」で、ルーキーイヤーの２０１９年７月２４日の広島戦以来となる先発マスクをかぶることになった。、根尾昂内野手（２１）は「７番・左翼」で２試合ぶりにスタメン復帰。先発マウンドに上がる勝野昌慶投手（２３）も含めた３年目トリオが、チームを勝利に導けるか。
【中日】
１番・中・大島
２番・遊・京田
３番・右・福留
４番・一・ビシエド
５番・三・高橋周
６番・二・阿部
７番・左・根尾
８番・捕・石橋
９番・投・勝野
【ＤｅＮＡ】
１番・中・神里
２番・三・宮崎
３番・右・オースティン
４番・左・佐野
５番・二・牧
６番・一・ソト
７番・遊・柴田
８番・捕・戸柱
９番・投・入江

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