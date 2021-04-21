【中日スタメン】石橋康太が2019年7月24日以来の先発マスク 根尾昂も2試合ぶりにスタメン復帰
2021年4月21日 16時56分
◇２１日 ＤｅＮＡ―中日（横浜）
試合前にスターティングメンバーが発表され、石橋康太捕手（２０）が「８番・捕手」で、ルーキーイヤーの２０１９年７月２４日の広島戦以来となる先発マスクをかぶることになった。、根尾昂内野手（２１）は「７番・左翼」で２試合ぶりにスタメン復帰。先発マウンドに上がる勝野昌慶投手（２３）も含めた３年目トリオが、チームを勝利に導けるか。
【中日】
１番・中・大島
２番・遊・京田
３番・右・福留
４番・一・ビシエド
５番・三・高橋周
６番・二・阿部
７番・左・根尾
８番・捕・石橋
９番・投・勝野
１番・中・大島
２番・遊・京田
３番・右・福留
４番・一・ビシエド
５番・三・高橋周
６番・二・阿部
７番・左・根尾
８番・捕・石橋
９番・投・勝野
【ＤｅＮＡ】
１番・中・神里
２番・三・宮崎
３番・右・オースティン
４番・左・佐野
５番・二・牧
６番・一・ソト
７番・遊・柴田
８番・捕・戸柱
９番・投・入江
１番・中・神里
２番・三・宮崎
３番・右・オースティン
４番・左・佐野
５番・二・牧
６番・一・ソト
７番・遊・柴田
８番・捕・戸柱
９番・投・入江
PR情報