ロッテの「ALL for CHIBA」グッズ(球団提供)

ロッテは21日、本拠地ZOZOマリンスタジアムで5月23日に開催される楽天戦を対象とした「ALL for CHIBAトートバック&タオル」を受け取ることができるグッズ付きチケットを販売することが決まったと発表した。

受け取りの有無はビジター外野応援指定席を除く全席種にてチケット購入時に選択できる。グッズ付きチケットの購入者は当日の開場30分前から球場正面に設置される特設ステーションでチケット1枚につき1セットが配布される。

球団広報室は「当日は地域振興活動としてALL for CHIBAイベントが開催され、千葉ロッテマリーンズはCHIBAホームを着用して試合を戦います。ALL for CHIBAトートバッグはブラックを基調としてレッドのラインとALL for CHIBAのワードマークが中央にデザインされており、球場での観戦に便利なトートバッグです。ALL for CHIBAタオルはサンライズレッドの生地にALL for CHIBAのワードマークをデザインしたタオルであり、観戦の際に掲げていただくとサンライズレッドが球場に映える応援グッズとなっていますのでぜひ宜しくお願いします」とPRした。