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県内で二十日、新たに三十七人の新型コロナウイルス感染が明らかになった。重症者も前日から三人増の十六人...
4月21日
【岐阜】名古屋など往来は慎重に 古田知事、週末にも追加対策発表
古田肇知事は二十日、県庁で定例会見に臨み、名古屋市で同日、新型コロナウイルスの「まん延防止等重点措置...
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県と岐阜市は二十日、新型コロナウイルスの新規感染者三十六人を発表した。美濃加茂市で新たに、接待を伴う...
「第４波明らか」 入院増、名古屋の医療機関に危機感
まん延防止等重点措置の対象区域になる名古屋市の医療機関では、入院患者数が増加傾向にある。名古屋大病院...