ONE OK ROCK「Renegades」(ワーナーミュージック・ジャパン/4月16日配信開始)

ONE OK ROCKの新曲「Renegades」(レネゲイズ)が、4月16日の配信開始から3日間の集計で週間DL数3.2万DL(31,858DL)を記録し、4月21日発表の最新「オリコン週間デジタルシングル(単曲)ランキング」で1位に初登場。これまでの自身最高2位を上回り【※1】、デジタルシングル(単曲)ランキング【※2】初の1位獲得となった。

4月21日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」では、ONE OK ROCKの「Wherever you are」が週間再生数89.7万回(897,420回)で、122位にランクイン。本作は、「オリコン週間ストリーミングランキング」第1回(2018/12/24付)で30位にランクインして以降、その後もロングヒットを続け、最新2021/4/26付でランクイン通算登場週数は100週となった。なお、累積再生数は7,590.8万回(75,907,909回)とした。

【※1】オリコン週間デジタルシングル(単曲)ランキングでは以下3作品で自己最高2位を記録:「Change」(2018/2/26付ほか)、「Stand Out Fit In」(2018/12/3付)、「Wasted Nights」(2019/2/11付)

【※2】オリコン週間デジタルアルバムランキングでは以下2作品で1位を獲得:『Ambitions』(2017/1/23付ほか)、『Eye of the Storm』(2019/2/25付ほか)

「週間デジタルシングル(単曲)ランキング」は「2017/12/25付」よりスタート

・「週間ストリーミングランキング」は「2018/12/24付」よりスタート

<クレジット:オリコン調べ(2021/4/26付:集計期間:2021年4月12日~4月18日)>

