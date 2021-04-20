大阪府は２０日、新型コロナウイルスに１１５３人が感染し、８人が死亡したと発表した。１日当たりの感染発表数が初めて千人を上回った１３日以降、千人超えは７回目。火曜日としては過去最多となった。

府内の累計の感染者は６万９８４１人、死者は１２８１人となった。

