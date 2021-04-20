本文へ移動

モンデール元駐日米大使が死去　９３歳

2021年4月20日 10時09分 (4月20日 10時27分更新)
　死去した元駐日大使のモンデール氏

　死去した元駐日大使のモンデール氏

　【ワシントン共同】米メディアによると、米副大統領や駐日大使を務めたウォルター・モンデール氏が１９日、死去した。９３歳だった。

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line
PR情報

国際の新着

記事一覧