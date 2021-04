マリエ

タレントのマリエ(33)が19日、自身のインスタグラムに英語に日本語を交えた意味深なメッセージを投稿。「決して止まらない。私がいつもするように」と思いをつづった。

マリエは、4日の自身のインスタグラムのライブ配信で、現在は芸能界を引退している大物タレントから枕営業を持ちかけられたなどと発言し、騒動となっている。

マリエは、パワハラとセクハラの経験を打ち明けた人に感謝。その上で、被害者を増やさないために、「I am keenly aware of the importance of deepening the understanding of this status quo. and move on. never stop. like i always do.(現状についての理解を深めることの重要性を痛感しています。先に進みます。決して止まらない。私がいつもするように。)」と決意を述べた。