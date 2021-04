岩隈久志さん

大リーグのマリナーズに特命コーチとして復帰した元投手の岩隈久志さん(41)が19日、自身のインスタグラムとブログを更新し、「初出勤」を報告した。

岩隈さんは、本拠地のTモバイルパークの写真とユニホーム姿でマスクをした自撮り画像を掲載。「PCRパスして今日から出勤です!勝って良かったです^_^」とつづった。

フォロワーからは「だから相手を1安打に抑えられたんですね」「Awesome to have you back(戻ってきてくれてすばらしい)」などのコメントが寄せられた。

岩隈さんは近鉄、楽天でプレー後、大リーグに挑戦し、マリナーズに所属。2018年末に巨人と契約して日本球界に復帰。20年を最後に現役を引退した。