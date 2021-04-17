柳家小三治さん

体調不良のために入院していた落語家で人間国宝の柳家小三治さん（８１）が退院したと１７日、所属事務所が明らかにした。

退院は今月１２日で、５月の高座復帰に向けて自宅で治療とリハビリを続けるという。腎機能の治療などのため、３月に入院していた。

