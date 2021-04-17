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落語家の柳家小三治さんが退院　５月の高座復帰目指す

2021年4月17日 14時33分 (4月17日 14時45分更新)
　柳家小三治さん

　柳家小三治さん

　体調不良のために入院していた落語家で人間国宝の柳家小三治さん（８１）が退院したと１７日、所属事務所が明らかにした。
　退院は今月１２日で、５月の高座復帰に向けて自宅で治療とリハビリを続けるという。腎機能の治療などのため、３月に入院していた。

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