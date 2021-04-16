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西２―１ソ（１６日）　西武が首位浮上

2021年4月16日 20時40分 (4月16日 21時08分更新)
　６回西武１死、森が右越えに勝ち越しソロを放つ＝メットライフドーム

　６回西武１死、森が右越えに勝ち越しソロを放つ＝メットライフドーム

　西武が今季ソフトバンク戦４連勝で首位に浮上した。１―１の六回、森の３号ソロで勝ち越し。高橋は７回３安打１失点で、自身３連勝を飾った。増田が６セーブ目。ソフトバンクは八回途中２失点の石川を援護できなかった。

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