OWV1stワンマンライブ『OWV 1st Anniversary Live “AWAKE”』の模様

オーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』をきっかけに結成された4人組ボーイズグループのOWVが、11日に東京・豊洲PITで『OWV 1st Anniversary Talk & Live“AWAKE”』を開催。結成1周年記念公演であり、グループ初のワンマンライブとなった。

“AWAKE”の2部「OWV 1st Anniversary Live」本編は、最新シングル曲「Roar」からスタート。オリコンデイリーチャート初の1位、同ウィークリーチャート3位を獲得した力強いアッパーチューン。「Na Na Na」に続き、ダンスナンバー「My flow」も初披露。メインボーカルの浦野秀太、ラップ担当の中川勝就はもちろん、グループのダンスをけん引する本田康祐と佐野文哉も、ソロパートを歌い上げた。

曲明けのMCでは全員息を切らしながらも笑顔でファンへの感謝やよろこびなど伝える。この日は、リーダー本田の26歳の誕生日。「ペンライトを赤にしてもらってもいいですか?」という浦野の呼びかけを合図にメンバーがバースデーソングを歌い出すと、「本田くん、これ(客席のペンライト)をろうそくの火みたいに消してください」と佐野が提案。それを受けて、本田がゆっくりと会場に息を吹きかけると、客席のペンライトが静かに消える。声援を出せない環境下でも、ファンとコミュニケーションを取る工夫が感じられた。

また、“夏の1日”をコンセプトにした4thシングル「Get Away」を7月28日にリリースすることを発表。同作品には、カップリング曲としてミッドバラード「twilight」、ダンスナンバー「Bling Bling」が収録される。ワインレッドのジャケットに衣装チェンジし、強烈なレーザービームを背負いながら攻撃的な「BE ON TOP」、「So Picky」、未発表曲「PARTY」を披露。本田は丁寧に「ペンライト振るよ」「みんな一緒に盛り上がろう」と、客席に呼びかけていた。

「本日最後の曲聴いてください。『UBA UBA』」と本田が曲紹介をしたところで、「Happy Birthday to You」のBGMが流れ、巨大なケーキが登場するサプライズが。普段はしっかりした本田も、ケーキを目の前に感激し、緊張が緩んだのか、つい客席に背中を向けてしまい「えっ、いいんですか? こんなにしゃべっても?」と動揺。ずっと会場の撤収時間を気にしながらMCの尺を調整していたリーダーらしい生真面目さを見せていた。マイペースな佐野は「僕ら(撤収時間)全然あせってなかったよ」と笑う。本田は1年前の誕生日は外出自粛により、家でひとりで過ごしていたといい、久々に会ったメンバーからプレゼントをもらったときのエピソードを語っていた。

デビューシングル「UBA UBA」で本編が終了すると、アンコールを求める拍手が。しばらくして、ライブTシャツに着替えた4人がステージに登場。アッパーなダンスチューン「What you waitin’ for」を明るく歌い上げた。

「終わりたくないよね」と名残惜しそうに、メンバーから最後のあいさつ。佐野は「この状況下なので、次にみなさんと集まれるのがいつになるかが僕らもわからないんですけど」と前置きした後、「末永くOWVとして活動していくつもり…。いや、つもりとかじゃないな。確定! 活動していくので、これからも支えていただけたらうれしいです!」と宣言。「自分たちが主役で、バックダンサーでも練習生でもなく、こうしてステージができたことによろこびを感じています」とコメントした。

中川は「人が多いところに来るのもためらう時期に、こうして1stライブに来てくれてありがとうございます。みなさんのおかげで楽しみながら、きょうを乗り越えることができて、良い思い出になったので、これからもOWVと一緒に末永く応援してください」と語った。メジャーデビュー以前、芸能界での下積みを一番長く経験していた浦野は「健康にきょうを迎えられて大成功かなと思います。こうやってステージにグループとして立つのが夢だったので…。裏に行ったら、泣いちゃうと思います。OWVに人生を捧げますので、これからもよろしくお願いします」と、よろこびを噛み締めた。

本田は「みなさんの支えなしではここまで来られなかった」とOWV結成からの1年間を振り返りながら「これから1位を目指せるところまで、もっともっといきたい」と抱負を述べる。「これからの春夏秋冬、どうかOWVと一緒によろしくお願いします。僕たちとQWV(OWVファンの総称)のために、最後にこの曲を贈ります」と、初披露曲「Fifth Season」で締めくくった。

■セットリスト

<セットリスト>

01:Roar

02:Na Na Na

03:My flow

04:Ready Set Go

05:Scattered

06:Beautiful

07:BE ON TOP

08:So Picky

09:PARTY

10:UBA UBA

EN1:What you waitin’ for

EN2:Fifth Season

関連キーワード 音楽