2ndシングル「Take a picture/Poppin’ Shakin’」が、シングル2作連続1位を記録したNiziU

9人組グローバル・ガールズグループ・NiziU(ニジュー)の2ndシングル「Take a picture/Poppin’ Shakin’」が、初週31.7万枚を売り上げ、4月13日発表の最新「オリコン週間シングルランキング」で1位に初登場した。

以降10位までのランキングとあわせご紹介します。

1位: Take a picture/Poppin’ Shakin’ / NiziU

2位: 始まりは君の空 / Liella!

3位: あんさんぶるスターズ!! ESアイドルソング season1 Knights(Little Romance) / Knights(朱桜司(土田玲央),月永レオ(浅沼晋太郎),瀬名泉(伊藤マサミ),朔間凛月(山下大輝),鳴上嵐(北村諒))

4位: ReSTARTING!! / 愛美

5位: 恋落ちフラグ / SKE48

6位: あの日のスウィートメロディ / C&K

7位: THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER GOLD RUSH! 07 Wish you Happiness!! / 辻野あかり(梅澤めぐ),小早川紗枝(立花理香),安部菜々(三宅麻理恵),新田美波(洲崎綾),ナターリア(生田輝),塩見周子(ルゥティン),浜口あやめ(田澤茉純)

8位: THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS LITTLE STARS EXTRA! Life is HaRMONY / 桐生つかさ(CV:河瀬茉希),黒埼ちとせ(CV:佐倉薫),白菊ほたる(CV:天野聡美),鷺沢文香(CV:M・A・O),諸星きらり(CV:松嵜麗)

9位: THE IDOLM@STER SideM NEW STAGE EPISODE:13 S.E.M(Happy’s Birthday) / S.E.M

10位: 機界戦隊ゼンカイジャー 主題歌(全力全開!ゼンカイジャー/全界合体!ジュラガオーン) / つるの剛士,コーラス:ことのみ児童合唱団/ささきいさお,堀江美都子

11位以降のランキングは「ORICON NEWS」でご覧ください。

【オリコンランキングご利用上のご注意】

オリコンランキング(売上枚数のデータ等、オリコンのあらゆるデータ、ランキング)の著作権その他の権利はオリコンに帰属しております。WEBサイト(PC、ブログ、携帯電話等)や電子メール、雑誌等の紙媒体等、いかなるメディアにおきましても、オリコンランキングを無断で掲載するといった行為は固く禁じております。

関連キーワード ランキング