米津玄師の最新ビジュアルが解禁に Photo by 奥山由之

シンガー・ソングライター米津玄師の新曲「Pale Blue」解禁に先駆け、最新アーティストビジュアルが16日、公開された。

淡い青色の世界で、光を受けて揺らめく水面に米津が佇む幻想的な1枚。撮影は映像監督で写真家の奥山由之氏が手がけた。

この日スタートするTBS系ドラマ『リコカツ』（毎週金曜 後10：00）の主題歌として書き下ろした新曲「Pale Blue」は、初回放送で解禁となる。米津は「離婚から始まる恋というコンセプトの中で、久しぶりにラブソングを作りました。どういうふうに響いていくのか、今からドラマの放送が楽しみです」と心待ちにしている。

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