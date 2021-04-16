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北海道に桜前線到達、史上最速　平年より１４日早く

2021年4月16日 16時52分 (4月16日 17時17分更新)
　開花した松前公園のソメイヨシノ＝１６日午後、北海道松前町（同町提供）

　開花した松前公園のソメイヨシノ＝１６日午後、北海道松前町（同町提供）

　北海道南端の松前町は１６日、町内の松前公園のソメイヨシノが開花したと発表した。北海道に桜前線が到達した。平年より１４日、昨年より４日早い。町が１９８２年に観測を始めて以来、最も早い開花。
　午後３時ごろ、町の職員が公園内で開花を確認した。松前公園には約２５０種、計約１万本の桜が植えられている。

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