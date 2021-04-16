『フジロック ’21』出演者第1弾発表 RADWIMPS、King Gnu、電気グルーヴがヘッドライナー
2021年4月16日 11時13分 (4月16日 12時05分更新)
8月20日から22日に新潟・苗場スキー場で開催される日本最大規模の野外ロックフェス『FUJI ROCK FESTIVAL’21』の出演日別ランナップ第1弾が16日、発表された。ヘッドライナーは20日がRADWIMPS、21日がKing Gnu、22日が電気グルーヴに決定した。
20日のRADWIMPSは、フジロック'17以来4年ぶりにグリーンステージのヘッドライナーとして出演が決定。さらに、全米デビューを果たし全英最大級のフェス『Reading and Leeds Festival』『Download Festival』にも出演歴を持つバンド・MAN WITH A MISSION、レーベル所属アーティスト達が一同に会し共演する、今年設立10周年を迎えたレーベルSUMMITが出演する。
21日は、フジロック’17でROOKIE A GO-GOステージに出演、翌年18年にはレッドマーキーに出演したKing Gnuが、満を持してヘッドライナーとして登場。また、世界的な活躍が目覚ましい小山田圭吾率いるCORNELIUSがフジロック'17以来4年ぶりに出演。The Birthday、ROVOの出演も決定した。
22日の電気グルーヴは、フジロック’16でもクロージング・アクトとしてグリーンステージに出演、そして今年、ヘッドライナーとしてフジロック'21の有終の美を飾ってくれる。そのほか、P-MODELのリーダーとして日本の音楽シーンをけん引し続けてきた平沢進が、平沢進＋会人(EJIN)名義で出演することも明らかになった。
『FUJI ROCK FESTIVAL’21』は新型コロナウイルスの影響にともない、海外からアーティストを迎えることは断念し、国内のアーティストのみによる開催を決定。「場内各所で混雑が生じないよう入場人数を減らし、苗場の広大な野外空間における大自然の恩恵を活かした『自然と音楽の共生』を目指すフジロックならではの創意工夫を図り、感染リスクの回避に取り組んでまいります」と方針を示している。
■『FUJI ROCK FESTIVAL’21』出演者第1弾ラインナップ
●8月20日
RADWIMPS
MAN WITH A MISSION
SUMMIT（PUNPEE, GAPPER, OMSB, MARIA, SIMI LAB, DyyPRIDE, BIM, VaVa, in-d, C.O.S.A. × KID FRESINO, BLYY, TWINKLE+）
THE BAWDIES
ドレスコーズ
H ZETTRIO
Kan Sano
KID FRESINO（BAND SET）
LITTLE CREATURES
OKAMOTO'S
5lack
TENDOUJI
手嶌葵
Vaundy
YOGEE NEW WAVES
yonige
スピンオフ四人囃子feat.根本要＆西山毅
KOTORI（selected by ROOKIE A GO-GO ’19）
RADWIMPS
MAN WITH A MISSION
SUMMIT（PUNPEE, GAPPER, OMSB, MARIA, SIMI LAB, DyyPRIDE, BIM, VaVa, in-d, C.O.S.A. × KID FRESINO, BLYY, TWINKLE+）
THE BAWDIES
ドレスコーズ
H ZETTRIO
Kan Sano
KID FRESINO（BAND SET）
LITTLE CREATURES
OKAMOTO'S
5lack
TENDOUJI
手嶌葵
Vaundy
YOGEE NEW WAVES
yonige
スピンオフ四人囃子feat.根本要＆西山毅
KOTORI（selected by ROOKIE A GO-GO ’19）
●8月21日
King Gnu
CORNELIUS
The Birthday
ROVO
AJICO
Char
DENIMS
envy
カネコアヤノ
KEMURI
Mega Shinnosuke
milet
光風＆GREEN MASSIVE
MONOEYES
ReN
サンボマスター
SIRUP
THE SKA FLAMES
THE SPELLBOUND
サニーデイ・サービス
THE ALEXX
草田一駿（selected by ROOKIE A GO-GO ’20）
King Gnu
CORNELIUS
The Birthday
ROVO
AJICO
Char
DENIMS
envy
カネコアヤノ
KEMURI
Mega Shinnosuke
milet
光風＆GREEN MASSIVE
MONOEYES
ReN
サンボマスター
SIRUP
THE SKA FLAMES
THE SPELLBOUND
サニーデイ・サービス
THE ALEXX
草田一駿（selected by ROOKIE A GO-GO ’20）
●8月22日
電気グルーヴ
平沢進＋会人（EJIN）
忌野清志郎 Rock’n’Roll FOREVER
CHAI
OAU
4s4ki
Awesome City Club
BEGIN
THA BLUE HERB
cero
羊文学
君島大空 合奏形態
MONO NO AWARE
折坂悠太（重奏）
STUTS（Band set : 仰木亮彦, 岩見継吾, 吉良創太, TAIHEI）
TENDRE
yonawo
電気グルーヴ
平沢進＋会人（EJIN）
忌野清志郎 Rock’n’Roll FOREVER
CHAI
OAU
4s4ki
Awesome City Club
BEGIN
THA BLUE HERB
cero
羊文学
君島大空 合奏形態
MONO NO AWARE
折坂悠太（重奏）
STUTS（Band set : 仰木亮彦, 岩見継吾, 吉良創太, TAIHEI）
TENDRE
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