TBS系で19日に放送される音楽特番『CDTVライブ!ライブ!』3時間スペシャル(後7:00~10:00)の出演アーティスト第2弾およびダンス特別企画の詳細が16日、発表された。

ダンスフェス3時間スペシャルのオープニングは、ダンススペシャルメドレーでスタート。A.B.C-Z、EXILE、櫻坂46、DA PUMPが、人気ダンスチューンのスペシャルメドレーを繰り広げる。

「ダンス!ダンス!フェス特別企画」では、出演アーティストたちが「踊ってみた動画」に挑戦。A.B.C-ZはLiSAの「紅蓮華」、EXILEの選抜メンバーはYOASOBIの「夜に駆ける」、DA PUMPの選抜メンバーはAdoの「うっせぇわ」の振付をそれぞれ考案し、パフォーマンスする。

ディズニーダンスコラボメドレーも決定。名作ディズニー映画の珠玉の映像と共に、西川貴教、小田さくら(モーニング娘。’21)、川崎鷹也、Crystal Kay、ダイアモンド☆ユカイほか豪華アーティストたちが歌いつなぎ、そのステージ上で、ダンス界における各ジャンルのトップダンサーたちが舞う。

また、AKB48はハローキティとコラボレーションし、「恋するフォーチュンクッキー」を披露。西川貴教の新曲「Eden through the rough」では、メジャーデビューを目指してLDH所属アーティストのサポートダンサーを務めているPSYCHIC FEVER(サイキック フィーバー)がステージを盛り上げる。

子どもたちに大人気のダンス曲メドレーの詳細も決定。既に発表されているFoorinの「パプリカ」に加え、DA PUMPは「U.S.A.」、AKB48はハローキティのなかまたちと「Lucky Happy Everyday」、しまじろうとなかまたちは「ハッピー・ジャムジャム」を歌って踊る。さらにケロポンズは「エビカニクス」でEXPG STUDIOダンサーズと共演する。

MCはえとちゃん(江藤愛TBSアナウンサー)、サブMC(ダンスのお兄さん)は、りんたろー。(EXIT)と関口メンディー(EXILE)が担当する。タイムテーブルは放送当日の19日正午に番組公式サイトで発表される。

■出演アーティスト・歌唱曲(アーティスト名50音順)

AKB48「恋するフォーチュンクッキー」

A.B.C-Z「Nothin’ but funky」 オープニングメドレー

EXILE「PARADOX」 オープニングメドレー

PSYCHIC FEVER

櫻坂46「BAN」 オープニングメドレー

SEVENTEEN「ひとりじゃない」

DA PUMP オープニングメドレー

西川貴教「Eden through the rough」

マカロニえんぴつ「はしりがき」

三浦大知「Backwards」

森山直太朗「最悪な春」

▽ダンス!ダンス!フェス

A.B.C-Z×「紅蓮華」(LiSA)

EXILE×「夜に駆ける」(YOASOBI)

DA PUMP×「うっせぇわ」(Ado)

▽ディズニーダンスコラボメドレー

小田さくら(モーニング娘。'21)

川崎鷹也

Crystal Kay

ダイアモンド☆ユカイ

西川貴教

ほか

▽子どもたちに大人気のダンス曲大集合!ダンスソングメドレー

AKB48×ハローキティ「Lucky Happy Everyday」

ケロポンズ「エビカニクス」

しまじろうとなかまたち「ハッピー・ジャムジャム」

DA PUMP「U.S.A.」

Foorin「パプリカ」

