NON STYLE・井上裕介、新型コロナ感染 14日に陽性と診断、相方・石田明は濃厚接触者で自宅待機中
2021年4月15日 19時49分 (4月15日 20時07分更新)
人気お笑いコンビ・NON STYLEの井上裕介（41）が新型コロナウイルスに感染したと、所属事務所の吉本興業が15日、公式サイトで発表した。
公式サイトでは「井上は4月12日（月）夜に発熱し、13日（火）にPCR検査を受検。14日（水）に陽性と診断されました」と感染発覚までの経緯を説明。保健所によると、発症日は12日という。相方の石田明（41）は「濃厚接触者と判断され、自宅待機中です」としている。
続けて「当社グループは引き続き、保健所の指導に従って適切に対処するとともに、お客様、所属タレント、お取引先の皆様、社員の安全確保を最優先に、保健所をはじめとする行政機関、医療専門家の指導のもと、新型コロナウイルスの感染予防、拡大防止に努めていきます」とコメントした。
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