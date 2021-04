三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBEのボーカル・登坂広臣がソロアーティスト名義「OMI」(O=正式表記はストローク付き)の3ヶ月連続デジタルシングル第3弾「Colorblind」があす16日に配信開始されることが決まり、ジャケット写真が解禁となった。

EP作品『ANSWER... SHADOW』(5月12日発売)リリースに先駆け、2月に配信したEPリード曲「ANSWER... SHADOW」と、3月に配信した「Can You See The Light」の間の物語に位置するのが、今作「Colorblind」。HIP HOPビートの力強いサウンドを取り入れたミディアムバラードとなっている。ラップパートで新境地を切り開き、次作へつながる鍵となる楽曲となっている。

OMIは「EP作品『ANSWER... SHADOW』としては、今作『Colorblind』がキー楽曲となり、この先の相反するANSWERの世界へ繋がっていきます。儚く、希望を感じ、強さを表現したHIPHOPサウンドと、普段はあまりお見せしていないRAPパートなどもあり、また新しい一面を感じて頂ける曲だと思いますので、ぜひ聴いていただけるとうれしいです!」とのコメントを寄せた。

あわせて、EP『ANSWER... SHADOW』収録曲の全タイトルも解禁となった。

■OMI EP『ANSWER... SHADOW』収録曲

1. ANSWER... SHADOW

2. Can You See The Light

3. Give up

4. Colorblind

5. ANSWER... SHADOW(Instrumental)

6. Can You See The Light(Instrumental)

7. Give up(Instrumental)

8. Colorblind(Instrumental)

関連キーワード 音楽