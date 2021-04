対談を行った(左から)あいみょん、草野マサムネ(C)TOKYO FM

22日放送のTOKYO FM『特別番組Life Time Audio~My First Music「14歳のプレイリスト」』(後7:00)では、グランジの遠山大輔が生放送パートの進行を務め、リスナーから14歳の頃に聴いていた音楽を募集して紹介。さらに、SPITZ・草野マサムネとあいみょんの対談、Official髭男dismのメンバー対談、山下達郎や福山雅治からの「14歳のプレイリスト」コメントなども放映される。

今回の特番は、2018年に『The New York Times』に掲載された「人は14歳の時に聴いた音楽でその後の音楽好みが形成される」という記事をヒントに「14歳の時に聴いていた(好きだった)音楽」をテーマに紹介。生放送の進行は、2020年まで約10年間『SCHOOL OF LOCK!』で校長をつとめ、この春から『SCHOOL OF LOCK!教育委員会』で“とーやま委員”として、パーソナリティーを務める遠山が担当する。

番組ではアーティストたちの「14歳のプレイリスト」をテーマとしたトークの模様も放送。草野とあいみょんの対談は、あいみょんが小学生の頃からSPITZが大好きだった、14歳の音楽を語る上で欠かせない音楽、というキッカケからの実現となった。草野とあいみょんが、小さい頃からこれまでに好きだった音楽や音楽活動のルーツをトークしながらたっぷりと語る。

ふたりとも楽器を持ったのは14歳だった(?)という秘話から、音楽活動を始めたきっかけ、当時のエピソード、草野が小学生の時に影響を受けたのはあるアニメソング、あいみょんがSPITZに出会ったエピソードもトーク。2人とも学生自体同じ運動部だったという共通の話も明らかになる、デビュー30周年を迎え、現在は最新配信シングル『紫の夜を越えて』が配信中のSPITZ、ドラマ『コントが始まる』主題歌『愛を知るまでは』が5月26日に発売予定のあいみょんの今後の音楽活動も語られる。

Official髭男dismはメンバー対談。メンバーが大学在学中に、ヴォーカルの藤原を中心に結成したOfficial髭男dismがまだ出会う前の14歳の頃を「あの頃出会ってたらみんなとは仲良くなかったかも…」「あまり学校に行けていなかった」、「楽器はじめた頃。初めてライブをやった」「人気者に対して、怒ることができないような小さいいたずらをやってた」など、それぞれが話していく。

関連キーワード エンタメ総合