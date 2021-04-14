漫画『このヒーラー、めんどくさい』テレビアニメ化決定
2021年4月14日 12時00分 (4月14日 12時06分更新)
漫画『このヒーラー、めんどくさい』がテレビアニメ化されることが決定した。
同作は、性根もダークなダークエルフの娘・カーラと煽り耐性が高めな弱小冒険者・アルヴィンの異世界ポンコツ冒険者コメディー。ニコニコ静画において若年層を中心にカルト的な人気を誇り、原作コミックスは現在2巻まで発売されている。
アニメ化を記念して、作者・描き下ろしイラストが公開された。
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