漫画『このヒーラー、めんどくさい』がテレビアニメ化されることが決定した。

同作は、性根もダークなダークエルフの娘・カーラと煽り耐性が高めな弱小冒険者・アルヴィンの異世界ポンコツ冒険者コメディー。ニコニコ静画において若年層を中心にカルト的な人気を誇り、原作コミックスは現在2巻まで発売されている。

アニメ化を記念して、作者・描き下ろしイラストが公開された。

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