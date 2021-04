俳優の木村拓哉(48)と歌手の工藤静香の次女で、モデルのKoki,(18)が14日、自身のインスタグラムを更新。母・工藤の51歳の誕生日を祝して、家族写真をアップした。

Koki,は「お誕生日おめでとう!いつも本当にありがとう」とケーキやプレゼント、ハートマークなど絵文字をたっぷりと付けて、母の記念日を祝い、幼いころに撮った工藤と姉・Cocomiとのスリーショットと、工藤とのツーショット写真を公開した。

また英文でも「Happy birthday to the best mum in the world ,my best friend and teacher ! Thank you for always protecting, caring and loving the family with all your heart.

I hope I can become a mum like you when I have my own children! (ハートマーク2つ) love you !」とつづった。

この投稿には更新から4時間ほどで、20万に迫る「いいね」が付いている。