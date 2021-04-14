「Take a picture」「Poppin’ Shakin’」が、女性グループ史上初のデジタルシングル1位、2位独占したNiziU

NiziUの「Take a picture」が、週間DL数2.6万DL（25,572DL）を記録し、4月14日発表の最新「オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング」で1位を獲得。先週4/12付での初登場2位から順位を上げ、登場2週目で初の１位に。2020/7/13付での「Make you happy」に続き、自身通算2作目の1位獲得となった。

同ランキング2位には、週間DL数1.3万DL（13,124DL）でNiziU「Poppin’ Shakin’」がランクイン。先週4/12付での13位から大きく順位を上げ、3/1付、3/8付で記録した4位を上回る最高位を記録。同一アーティストのデジタルシングル（単曲）ランキング1位、2位独占は2020/11/16付でのLiSA以来で、今年度初【※1】、女性グループでは史上初【※2】となった。

同ランキング8位には、4月7日に配信開始となったNiziU「I AM」が、週間DL数0.8万DL（7,698DL）で初登場。TOP10にNiziUの楽曲3曲がランクインした。

また同日発表の最新「オリコン週間デジタルアルバムランキング」では、YOASOBIのデジタルアルバム『THE BOOK』が週間DL数0.2万DL（2,061DL）で、5週ぶりに1位に返り咲いた。これで通算7週目の1位となり、米津玄師『STRAY SHEEP』と並び歴代3位タイだった「デジタルアルバム通算1位獲得週数」【※3】は歴代単独3位に。

2位には、宇多田ヒカル『One Last Kiss』が入り、これで2021/3/22付での初登場1位から、5週連続TOP3入りを記録した。続く3位には、モーニング娘。'21『16th～That's J-POP～』がランクイン。先週4/12付での初登場1位から、2週連続TOP3入りとなった。

【※1】今年度は2020/12/28付からスタート

【※2】週間デジタルシングル（単曲）ランキング1位、2位独占を達成した他アーティスト：米津玄師（2018/6/4付ほか）、RADWIMPS（2019/7/29付ほか）、Official髭男dism（2020/1/27付ほか）、LiSA（2020/11/2付ほか）の4組

【※3】「デジタルアルバム通算1位獲得週数」記録／1位：Mr.Children『Mr.Children 1992-2002 Thanksgiving 25』（9週）、2位：Various Artists『グレイテスト・ショーマン （オリジナル・サウンドトラック）』（8週）

・「週間デジタルシングル（単曲）ランキング」は「2017/12/25付」よりスタート

・「週間デジタルアルバムランキング」は「2016/11/14付」よりスタート

＜クレジット：オリコン調べ（2021/4/19付：集計期間：2021年4月5日～4月11日）＞

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