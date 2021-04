貫地谷しほり (C)ORICON NewS inc.

女優の貫地谷しほり(35)が新型コロナウイルスに感染したと、所属事務所が13日、公式サイトで発表した。

所属事務所は「弊社所属女優・貫地谷しほりが新型コロナウイルスに感染していることを確認いたしましたのでご報告申し上げます」と伝えた。「4月10日(土)早朝より身体に違和感を感じたため、PCR検査を実施しましたところ、11日(日)に医療機関より陽性であることが確認されました」と感染判明の経緯を説明。「当人の容態は現在安定しておりまして、今後につきましては保健所のご指導により、療養及び経過観察いたします」としている。

「仕事関係者・共演者の皆さま、いつも応援してくださっているファンの皆さまに多大なるご迷惑とご心配をお掛けしますことを、心よりお詫び申し上げます」と謝罪。「今後も医療機関、保健所などの指導の下、当人の体調管理を徹底してまいります」とした。

これに伴い、4月17日から上演を予定していた舞台『月とシネマ -The Film on the Moon Cinema- 』は開幕を延期し、同28日までの公演を中止するとした。30日以降の開催は、改めて発表するという。

