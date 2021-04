マリエ

タレントのマリエ(33)が13日、自身のインスタグラムを更新し、今月24日に東京・代官山でイベントを開催することを報告した。

マリエは4日の自身のインスタグラムのライブ配信で、現在は芸能界を引退している大物タレントから枕営業を持ちかけられたなどと発言し、騒動になっている。

この日の投稿では「大切なお知らせ」と書き出し、「Self hummingプロジェクト」としてコミュニティの立ち上げを報告。「今自分と戦っているみんなにハミングができる毎日が訪れる日を願ってつけた」とネーミングの由来を説明した。

マリエ自身、摂食障害について語った動画を今月公開したところ、賛同の声が多く寄せられているという。

「誰にも言えなかった苦しみ、誰に言っても理解されなかった悲しみ、一人で閉じこもり震えていたあの頃。私はコミュニティーが欲しかった。今私が当時の私には想像もできないくらい強くなった毎日の幸せを、絶対に諦めちゃいけないという強いメッセージと共にシェアします。言えない怖さよりも、言ってはいけない世界が広がっていることが恐怖だ。BUT THE FEAR IS NOT AN OPTION!恐怖を選択肢にしてはダメだ。前へ進もう!人生をデザインしよう」とつづった。

第1回のイベントではトークセッションを行うといい、「暗いイベントではございません。明るい光がさすイベントとなっております」とした。