国内で１３日、新たに３４５６人の新型コロナウイルス感染者が確認された。大阪は初めて千人を超え１０９９人、東京５１０人、兵庫３９１人など。大阪と兵庫は過去最多を更新した。

死者は３８人で、大阪８人、千葉５人など。厚生労働省によると、重症者は前日から３３人増えて５９６人となった。

兵庫で２人、福岡で１人、過去の感染者の取り下げがあった。

