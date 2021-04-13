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国内感染３４５６人、死亡３８人　新型コロナ、大阪と兵庫は最多

2021年4月13日 20時29分 (4月13日 20時50分更新)
　新型コロナウイルスの新規感染者が千人を超えた大阪府＝１３日午後（共同通信社ヘリから）

　新型コロナウイルスの新規感染者が千人を超えた大阪府＝１３日午後（共同通信社ヘリから）

　国内で１３日、新たに３４５６人の新型コロナウイルス感染者が確認された。大阪は初めて千人を超え１０９９人、東京５１０人、兵庫３９１人など。大阪と兵庫は過去最多を更新した。
　死者は３８人で、大阪８人、千葉５人など。厚生労働省によると、重症者は前日から３３人増えて５９６人となった。
　兵庫で２人、福岡で１人、過去の感染者の取り下げがあった。

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