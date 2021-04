TBS系で19日放送の音楽特番『CDTVライブ!ライブ』3時間スペシャル(後7:00:10:00)の出演アーティスト第1弾10組と演目が発表された。

A.B.C-Zは、GLAYのリーダー・TAKURO(Gt)がジャニーズに初楽曲提供をした「Nothin’ but funky」をフルサイズでテレビ初披露する。1970年代を彷彿させるファンクなグルーヴと、キャッチーなメロディーのナンバーで3時間SPを盛り上げる。

韓国の13人組ボーイズグループ・SEVENTEENは、日本3rdシングル「ひとりじゃない」をフルサイズでパフォーマンス。困難な時代に青春を過ごす全ての人へエールを送るとともに、ファンとの再会を誓うメッセージソングとなっている。

9月にデビュー20周年を迎えるEXILEは、EXILE TAKAHIROとEXILE SHOKICHIが作詞、EXILE SHOKICHIが作曲を手がけたダンサブルなアッパーチューン「PARADOX」をフルサイズで披露。

三浦大知は6人のダンサーと織りなす圧巻のパフォーマンスのMVが話題の新曲「Backwards」を。櫻坂46は「あきらめない強さ」を表現した激しいダンスが注目されている新曲「BAN」をフルサイズでテレビ初披露する。

西川貴教は、角が生えた姿の新ビジュアルが話題となった新曲「Eden through the rough」を。マカロニえんぴつは、メジャー1stシングル「はしりがき」EPの表題曲をフルサイズで演奏する。森山直太朗は、昨年4月の緊急事態宣言下に詩人・御徒町凧が書いた詩に共鳴して生まれた「最悪な春」をスペシャルステージから中継で届ける。

「歌って踊ろう! 3時間スペシャル」ならではの企画として、ケロポンズがYouTubeでの再生数が8800万回を超す「エビカニクス」、Foorinは「パプリカ」を歌って踊るほか、しまじろうやハローキティなど人気キャラクターたちも登場する。

■『CDTVライブ!ライブ!』3時間スペシャル出演者

▽アーティスト・歌唱曲

A.B.C-Z「Nothin’ but funky」

EXILE「PARADOX」

ケロポンズ「エビカニクス」

櫻坂46「BAN」

SEVENTEEN「ひとりじゃない」

西川貴教「Eden through the rough」

Foorin「パプリカ」

マカロニえんぴつ「はしりがき」

三浦大知「Backwards」

森山直太朗「最悪な春」

▽進行

えとちゃん(江藤愛TBSアナウンサー)

関連キーワード 音楽