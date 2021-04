「株式会社TOKIO」の公式ツイッターが偽のアカウント出現に注意喚起している。『偽YouTube』は動画再生が7万回超えし、”偽インスタ”も存在…。だまされたファンからは悲鳴が上がった。

「株式会社TOKIO」公式ツイッターは9日、「ご注意ださい」と書き出し「株式会社TOKIOが公式で発信しているのは 会社公式 @tokioinc_2021 国分太一 @tokioinc_taichi のみです」とアカウント名を提示。

続いて「Instagram、YouTubeなどは使っていません。新しく始める場合は、必ずご案内致します」とインスタグラムとYouTubeはやっていないことを強調した。

実はYouTubeでは「株式会社TOKIO」のロゴを使った4月1日登録のアカウントが存在。概要説明は「Do it yourself 自分自身でやる から Do it ourselves みんなでつくろう! 参加してくれた人が皆TOKIOに! 皆さんもTOKIOになりませんか」と、公式サイトの文言と同じものが記されている。

「株式会社TOKIO 公式動画」と題された約2分の投稿動画も、公式サイトの動画と同じで、12日現在、7万回以上再生されている。

国分を装ったインスタグラムも存在。3月25日に国分の公式ツイッターが投稿した文章を模倣する形で、同28日に「よくわからないけど、Twitterに続きインスタも始めてみました~。これで合ってるんですかね?」といかにもという感じで投稿している。

だまされたファンも多かったようで、ネット上では「だまされたぁ あちゃ~~」「騙されました 即登録解除しましたっ」「インスタも偽物なのね」「インスタは怪しいと思ってました」と悲鳴が上がっていた。