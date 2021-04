マリエ

タレントのマリエ(33)が11日、自身のインスタグラムを更新。「私は嘘をつきません」と記述した。

マリエは4日の自身のインスタグラムのライブ配信で、現在は芸能界を引退している大物タレントから枕営業を持ちかけられたなどと発言し、騒動になっている。

マリエは「I never lie Yes it's happened in that day. Thank u for your memory. そうですその日の打ち上げでの出来事でした。私は嘘をつきません」と日本語と英語で記した。