『Disney 声の王子様 Voice Stars Dream Live 2021』初日公演の模様 (C)Disney

『Disney 声の王子様 Voice Stars Dream Live 2021』が11日、神戸ワールド記念ホールにて幕を開けた。昨年はコロナ禍の影響を受け、予定していたアリーナツアーが中止となったが、今年は万全の対策を講じアリーナツアーが実現。初日となる本公演には、植田圭輔、浦田わたる、太田基裕、木村良平、島崎信長、仲村宗悟、三浦宏規、森久保祥太郎の豪華8名のボイスキャスト陣が出演し、夢のライブステージを繰り広げた。

荘厳なお城のような煌びやかなステージセットに、ディズニーアニメーションの名シーンの数々と参加ボイスキャストのラインナップが映し出されると、会場は大きな拍手に包まれてステージが幕開け。最初に登場したのは、ブルーグレーを基調とした王子様の衣装に袖を通した太田、仲村、森久保。ライブ初披露となる「いつか夢で」(『眠れる森の美女』より)を披露し、幻想的な世界で観客を夢の世界へと誘う。

続いて、木村による「アラビアン・ナイト~ランプの伝説ー朗読ー」(『アラジン』より)へ。歌唱と朗読で幻想的なステージを繰り広げ、木村に続き登場した浦田は、「ひと足お先に」 (『アラジン』より)を変幻自在な声色で歌い上げ、会場を盛り上げる。さらに『アラジン』の世界は続き、三浦が「スピーチレス~心の声」(『アラジン(実写版)』より)を披露。男性での歌唱が初となる本楽曲を圧巻の歌唱力で力強く歌い上げるステージに、観客は魅了された。

そして「…心のコンパスを信じて!」と、聞き馴染みのあるプロローグが会場に響くと世界は一変、島崎による「コンパス・オブ・ユア・ハート」(シンドバッド・ストーリーブック・ヴォヤッジ 東京ディズニーシー(R))へ。まるで大海原を航海しているような、壮大な世界で会場を包み込んでいく。続いて木村、浦田、太田、三浦による『美女と野獣』の朗読から、主人公のベルのドレスと同じイエローのジャケットに身を包んだ植田が「愛の芽生え」を(『美女と野獣』より)軽やかに歌い上げ、物語を盛り上げていく。さらに、物語の感動の名シーンを彩るベルと野獣のダンスシーン「美女と野獣」を植田と三浦がロマンチックに歌い上げ、幻想的なパフォーマンスに会場からは大きな拍手が沸き起こった。

ライブ後半戦は、爽やかな水色とシルバーの衣装に身を包んだ仲村による「アンダー・ザ・シー」(『リトル・マーメイド』より)でスタート。陽気なサウンドに、会場は赤色のペンライトで溢れかえる。続いて妖艶なメロディが流れると雰囲気は一変、ダークな世界へ誘うのは、森久保による「哀れな人々」( 『リトル・マーメイド』より)。ヴィランの魅力たっぷりに歌い上げ、会場を『リトル・マーメイド』の世界で包み込んだ。そしてライブ初披露となる「パート・オブ・ユア・ワールド」( 『リトル・マーメイド』より)を、浦田と島崎が歌い上げ魅了した。

そしてライブは終盤へ。波の音とピアノの音色が響きわたると、太田による「どこまでも ~How Far I‘ll Go~」(『モアナと伝説の海』より)を爽やかに歌い上げる。続いて披露したのは、圧倒的なスケールで披露され、多くの人に愛されてきた東京ディズニーシーのデイタイム・ハーバーショー レジェンド・オブ・ミシカより「フィール・ザ・ラブ」 。美しく揃った王子様衣装に身を包んだオールキャストが勢ぞろいし、幻想的でダイナミックなサウンドと歌唱で会場をひとつにしていく。

ここで全キャスト一人ずつの挨拶があり、木村は「久しぶりの夢の時間、とても楽しかったです」と語り、島崎は「みんなライトいっぱい振ってくれてありがとう! 声は出せないけど、皆さんの気持ちが凄く届いて、元気が出ました!」と客席にお礼の言葉が贈られました。浦田は「めちゃめくちゃ楽しいです! この先もよろしくお願いします!」と次の公演への意気込みも見せ、植田は「まだまだ盛り上がっていきましょう!」と笑顔で観客の気持ちを盛り上げた。さらに、本アリーナツアーの様子を収録したライブBlu-rayが11月19日に発売されることも解禁され、会場は大きな拍手に包まれた。

そしてラストを彩るのは、「小さな世界」(ニューヨーク・ワールドフェアより)と「ミッキーマウス・マーチ」(ミッキーマウス・クラブより)。ミッキーマウスのポーズを楽しく元気にパフォーマンスするオールキャストに加え、観客が一体となって大盛り上がりを見せた本公演は大団円で幕を閉じたのだった。

●Disney 声の王子様 Voice Stars Dream Live 2021【神戸公演】セットリスト

M1.いつか夢で〔眠れる森の美女〕/太田基裕、仲村宗悟、森久保祥太郎

M2.アラビアン・ナイト~ランプの伝説 ―朗読―〔アラジン〕/木村良平

M3.ひと足お先に〔アラジン〕/浦田わたる

M4.スピーチレス~心の声〔アラジン(実写版)〕/三浦宏規

M5.コンパス・オブ・ユア・ハート

〔シンドバッド・ストーリーブック・ヴォヤッジ 東京ディズニーシー(R)〕/島﨑信長

朗読:美女と野獣~朗読part.1~/木村良平、浦田わたる、太田基裕、三浦宏規

M6.愛の芽生え〔美女と野獣〕/植田圭輔

M7.美女と野獣〔美女と野獣〕/植田圭輔、三浦宏規

朗読:美女と野獣~朗読part.2~/木村良平、浦田わたる、太田基裕、三浦宏規

M8.アンダー・ザ・シー〔リトル・マーメイド〕/仲村宗悟

M9.哀れな人々〔リトル・マーメイド〕/森久保祥太郎

M10.パート・オブ・ユア・ワールド〔リトル・マーメイド〕/浦田わたる、島﨑信長

M11.どこまでも ~How Far I'll Go~〔モアナと伝説の海〕/太田基裕

M12.フィール・ザ・ラブ〔レジェンド・オブ・ミシカ 東京ディズニーシー(R)〕/ALL CAST

M13.小さな世界〔ニューヨーク・ワールドフェア〕/ ALL CAST

M14.ミッキーマウス・マーチ〔ミッキーマウス・クラブ〕/ ALL CAST

