アイドルグループSKE48のエースで最後の1期生・松井珠理奈の卒業コンサート昼公演『卒業だよ!全員集合!~Let’s Sing!~』が11日、愛知・日本ガイシホールで有観客および生配信で行われ、全28曲を披露した。

2018年6月に地元のナゴヤドームで開票イベントが行われた『AKB48世界選抜総選挙』で悲願の1位を獲得したときの女王の椅子に座って登場した珠理奈は、総選挙センター曲「センチメンタルトレイン」のアカペラからスタート。会場収容人数1万人の50%未満となる3500人がペンライトを振ってエールを送った。

大のプロレス好きとして知られる珠理奈の卒業を祝福するために、「NOAH」の丸藤正道、清宮海斗、YO-HEY、稲村愛輝の4選手がステージに登場した。ファン投票1位曲「わるきー」ならぬ「わるじゅり」や「ジッパー」で小悪魔・珠理奈に振り回されつつも、鍛え上げられた筋肉を披露。珠理奈は水平チョップを浴びせるなど、プロレス愛をアピールした。

2012年6月~15年12月までAKB48チームKを兼任していた珠理奈は、AKB48の先輩たちの楽曲を選曲し、衣装もプロデュースしてSKE48の後輩たちがソロで歌唱。2019年12月に加入した10期生で弱冠12歳の林美澪は、秋元才加の代表曲「虫のバラード」を堂々と歌い上げた。



2020年5月末で芸能界を引退した渡辺麻友さんセンター曲「心のプラカード」では珠理奈も登場しトロッコで会場の隅々にまで手を振り、「I miss you」のメッセージにねずみのイラストを添えたプラカードを掲げ、ドラマ『マジすか学園』のセンター(珠理奈)とネズミ(渡辺さん)の“センネズ”の絆も。「ハート型ウイルス」のせりふパートでは「絶対にありえないと思ってたのに、なんだか私、SKEから卒業するみたい」と叫んだ。

公演中には、SKE48劇場での卒業公演の日程も発表。「卒業公演の日程が決まりました。4月29日祝日です。大好きな肉の日です」と伝えた。夜公演『松井珠理奈卒業コンサート@日本ガイシホール ~珠理奈卒業で何かが起こる!?~』は午後5時30分に同所で行われる。

■SKE48 松井珠理奈卒業コンサート昼公演『卒業だよ!全員集合!~Let’s Sing!~』

overture

01. センチメンタルトレイン

02. 初恋の踏切

03. 卒業式の忘れ物

04. 今日までのこと、これからのこと

05. Glory days/鎌田菜月、熊崎晴香、松本慈子

06. Dear J/井上瑠夏

07. プラスティックの唇/野村実代、斉藤真木子、山内鈴蘭

08. 愛しさのアクセル/北川愛乃

09. 心のプラカード

10. チューよりキス/末永桜花

11. monochrome/古畑奈和

12. Birthday wedding/山内鈴蘭

13. 花占い/谷真理佳

14. 虫のバラード/林美澪

15. 泣きながら微笑んで/野島樺乃

16. 君は僕だ/江籠裕奈

17. わるじゅり(わるきー)/松井珠理奈&NOAH

18. ジッパー/松井珠理奈&NOAH

19. ハート型ウイルス/松井珠理奈

20. オキドキ

21. 1!2!3!4! ヨロシク!

22. パレオはエメラルド

23. 未来とは?

24. 前のめり

25. Stand by you

【アンコール】

EN1. Change your world(Black Pearl)

EN2. 恋落ちフラグ

EN3. 仲間の歌

