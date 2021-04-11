◇11日 中日―ヤクルト（バンテリンドームナゴヤ）

試合前にスターティングメンバーが発表され、京田陽太内野手（26）が今季初めて先発を外れた。ここまで打率2割1分6厘と精彩を欠いていた。遊撃には三ツ俣大樹内野手（28）が入る。根尾昂内野手（20）は5試合続けて「8番・左翼」で先発出場する。

中日は小笠原慎之介投手（23）が、中6日で先発マウンドに上がる。ここまで2試合未勝利だが、防御率は先発陣トップの1・54。150キロ近い直球で、リーグトップタイの5本塁打を放っている村上封じに期待が高まる。

【ヤクルト】

1番・右・山崎

2番・捕・中村

3番・二・山田

4番・三・村上

5番・一・荒木

6番・中・塩見

7番・遊・西浦

8番・左・中山

9番・投・田口

【中日】

1番・中・大島

2番・遊・三ツ俣

3番・三・高橋周

4番・一・福田

5番・二・阿部

6番・捕・木下拓

7番・右・平田

8番・左・根尾

9番・投・小笠原