【中日スタメン】根尾8番・左翼、福田が2戦連続4番・一塁で先発…柳が初勝利目指し先発
2021年4月10日 13時26分
◇10日 中日―ヤクルト（バンテリンドームナゴヤ）
試合前にスターティングメンバーが発表され、福田永将内野手（32）が、離脱したビシエドに代わり、2試合連続「4番・一塁」で先発出場する。本拠地で2度、お立ち台に上がっている根尾昂内野手（20）は「8番・左翼」で4試合連続スタメン。
中日の先発は柳裕也投手（26）。前回登板の3日阪神戦の8イニング無失点に続く快投で、今季初勝利を目指す。
【ヤクルト】
1番・中・山崎
2番・捕・中村
3番・二・山田
4番・一・村上
5番・左・荒木
6番・右・太田
7番・遊・西浦
8番・三・奥村
9番・投・小川
1番・中・山崎
2番・捕・中村
3番・二・山田
4番・一・村上
5番・左・荒木
6番・右・太田
7番・遊・西浦
8番・三・奥村
9番・投・小川
【中日】
1番・中・大島
2番・遊・京田
3番・三・高橋周
4番・一・福田
5番・二・阿部
6番・右・平田
7番・捕・木下拓
8番・左・根尾
9番・投・柳
1番・中・大島
2番・遊・京田
3番・三・高橋周
4番・一・福田
5番・二・阿部
6番・右・平田
7番・捕・木下拓
8番・左・根尾
9番・投・柳
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