ジェジュン「BREAKING DAWN（Japanese Ver.）Produced by HYDE」（First JB music／3月31日発売）

ジェジュンの最新シングル「BREAKING DAWN（Japanese Ver.）Produced by HYDE」が、初週3.8万枚を売り上げ、4月6日発表の最新「オリコン週間シングルランキング」で初登場1位を獲得。昨年2020/3/23付で自身初のシングル1位を獲得した前作「Brava!! Brava!! Brava!!／Ray of Light」に続き、2作連続通算2作目の1位となった。

以降10位までのランキングとあわせご紹介します。

1位： BREAKING DAWN(Japanese Ver.)Produced by HYDE ／ ジェジュン

2位： 南風 ／ 氷川きよし

3位： Roar ／ OWV

4位： smile smile ship Start! ／ Aqours

5位： おかえり桜 ／ SHARE LOCK HOMES

6位： 独り言で語るくらいなら ／ STU48

7位： LET’S MUSIC ／ Sexy Zone

8位： Clear Morning ／ 小倉唯

9位： 怪物/優しい彗星 ／ YOASOBI

10位： 春めく坂道 ／ 転校少女*

11位以降のランキングは「ORICON NEWS」でご覧ください。

【オリコンランキングご利用上のご注意】

オリコンランキング（売上枚数のデータ等、オリコンのあらゆるデータ、ランキング）の著作権その他の権利はオリコンに帰属しております。WEBサイト（PC、ブログ、携帯電話等）や電子メール、雑誌等の紙媒体等、いかなるメディアにおきましても、オリコンランキングを無断で掲載するといった行為は固く禁じております。

関連キーワード ランキング