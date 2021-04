日本オリジナル2021年「スター・ウォーズの日」キーアート (C) & TM Lucasfilm Ltd.

「スター・ウォーズ」の名ぜりふ「 May the Force be with you.(フォースと共にあらんことを。 )」の「May the Force」と「May the 4th (5月4日)」の語呂合わせに由来して、毎年5月4日は、映画『スター・ウォーズ』の世界中のファンがスター・ウォーズの文化を祝い、映画を楽しむ「スター・ウォーズの日」。昨年に続いて今年もオンラインイベントを開催することになり、これに向けてファンからスター・ウォーズに関連した動画や写真を募集するキャンペーンがスタートした。

きょう9日から募集を始めたのは、「フォースと共にあらんことを」と言っている動画や、 「フォースと共にあらんことを」を自分なりに表現した動画や写真。 寄せられた動画は抽選の上、 ひとつの映像としてまとめ、 当日実施予定のオンライン配信番組や、 毎年恒例5月4日午後5時4分のツイッター一斉投稿チャレンジを盛り上げる。

さらに、スター・ウォーズキャラクターのコスチュームを身に着けた写真、キャラクターを描いたイラスト、工作、料理、お気に入りのグッズコレクションなど、スター・ウォーズ愛が伝わる写真も募集するスター・ウォーズ推し事投稿キャンペーンもスタート。こちらも、オンライン配信番組で一部紹介予定。

「フォースと共にあらんことを」まとめ動画キャンペーンの締め切りは、4月18日午後11時59分、 スター・ウォーズ推し事投稿キャンペーンの締め切りは2021年5月5日(水・祝) 午後11時59分。

日本オリジナル2021年「スター・ウォーズの日」キーアートも完成。「MAY THE FORCE BE WITH YOU」のメッセージを型取り、ダース・ベイダー、ストームトルーパー、ルーク・スカイウォーカー、R2-D2、プリンセス・レイア、ヨーダの人気キャラクターが集結。そして、タイ・ファイター、Xウイング・スターファイター、ミレニアム・ファルコンとシリーズを代表するビークルも描かれており、世代を超えて愛されるスター・ウォーズの全てを祝う、「スター・ウォーズの日」を象徴するビジュアルとなっている。

公式サイトではカウントダウンタイマーもスタート。動画や写真を応募して、今年だけの思い出を作ろう。

■キャンペーンの詳細、応募は「スター・ウォーズの日」公式サイト

https://starwars.disney.co.jp/mt4.html

関連キーワード 映画