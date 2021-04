エド・シーランとの共作曲「Renegades」を16日に全世界リリースするONE OK ROCK

ONE OK ROCKが佐藤健主演の映画『るろうに剣心 最終章 The Final』(23日公開)の主題歌として書き下ろした新曲「Renegades」が、16日に全世界で配信リリースされることが決定した。

新曲「Renegades」は、イギリス郊外にあるエド・シーランのプライベートスタジオで、シーランと共同制作したもの。2019年のシーランのワールドツアーでONE OK ROCKがオープニングアクトを務めたことがきっかけで、ONE OK ROCKのジャパンツアーではシーランがサプライズゲストとして飛び入り。プライベートでも親交を深め、今回の楽曲制作に至った。

今作は、世界中で深刻化しているさまざまな問題に対して疑問を投げかけた楽曲で、既存のシステムに疑問を呈する“反逆者たち”のアンセムとなりそう。ONE OK ROCKのYouTubeチャンネルではきょう9日から「Renegades」のティザー映像も公開され、ミュージックビデオ(MV)の一部を見ることができる。MVは16日午後9時にYouTubeでプレミア公開され、全貌が明らかになる。

また、TikTokのONE OK ROCK公式アカウントも開設された。

