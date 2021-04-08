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【桜花賞】白毛の2歳女王ソダシは2枠4番、サトノレイナスは大外8枠18番、アカイトリノムスメは3枠5番

2021年4月8日 14時21分

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無敗での桜花賞制覇が期待される白毛のソダシ

無敗での桜花賞制覇が期待される白毛のソダシ

　第81回桜花賞（G1・11日・阪神・芝1600メートル）の出走馬と枠順が8日、発表され、昨年の阪神JFを制し4戦4勝のソダシ（牝3歳、須貝）は2枠4番、同レース2着のサトノレイナス（牝3歳、国枝）は大外8枠18番となった。詳細は以下の通り。
1枠1番　ストライプ　田辺
1枠2番　ファインルージュ　福永
2枠3番　ブルーバード　柴田大
2枠4番　ソダシ　吉田隼
3枠5番　アカイトリノムスメ　横山武
3枠6番　ストゥーティ　岩田康
4枠7番　ククナ　藤岡佑
4枠8番　メイケイエール　横山典
5枠9番　エンスージアズム　岩田望
5枠10番　アールドヴィーヴル　M・デムーロ
6枠11番　ジネストラ　北村宏
6枠12番　ヨカヨカ　幸
7枠13番　エリザベスタワー　川田
7枠14番　ミニーアイル　藤岡康
7枠15番　シゲルピンクルビー　和田竜
8枠16番　ソングライン　池添
8枠17番　ホウオウイクセル　丸田
8枠18番　サトノレイナス　ルメール

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