【桜花賞】白毛の2歳女王ソダシは2枠4番、サトノレイナスは大外8枠18番、アカイトリノムスメは3枠5番
2021年4月8日 14時21分
第81回桜花賞（G1・11日・阪神・芝1600メートル）の出走馬と枠順が8日、発表され、昨年の阪神JFを制し4戦4勝のソダシ（牝3歳、須貝）は2枠4番、同レース2着のサトノレイナス（牝3歳、国枝）は大外8枠18番となった。詳細は以下の通り。
1枠1番 ストライプ 田辺
1枠2番 ファインルージュ 福永
2枠3番 ブルーバード 柴田大
2枠4番 ソダシ 吉田隼
3枠5番 アカイトリノムスメ 横山武
3枠6番 ストゥーティ 岩田康
4枠7番 ククナ 藤岡佑
4枠8番 メイケイエール 横山典
5枠9番 エンスージアズム 岩田望
5枠10番 アールドヴィーヴル M・デムーロ
6枠11番 ジネストラ 北村宏
6枠12番 ヨカヨカ 幸
7枠13番 エリザベスタワー 川田
7枠14番 ミニーアイル 藤岡康
7枠15番 シゲルピンクルビー 和田竜
8枠16番 ソングライン 池添
8枠17番 ホウオウイクセル 丸田
8枠18番 サトノレイナス ルメール
1枠2番 ファインルージュ 福永
2枠3番 ブルーバード 柴田大
2枠4番 ソダシ 吉田隼
3枠5番 アカイトリノムスメ 横山武
3枠6番 ストゥーティ 岩田康
4枠7番 ククナ 藤岡佑
4枠8番 メイケイエール 横山典
5枠9番 エンスージアズム 岩田望
5枠10番 アールドヴィーヴル M・デムーロ
6枠11番 ジネストラ 北村宏
6枠12番 ヨカヨカ 幸
7枠13番 エリザベスタワー 川田
7枠14番 ミニーアイル 藤岡康
7枠15番 シゲルピンクルビー 和田竜
8枠16番 ソングライン 池添
8枠17番 ホウオウイクセル 丸田
8枠18番 サトノレイナス ルメール
PR情報