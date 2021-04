NHK総合で放送中の音楽番組『シブヤノオト』(毎週土曜 後11:10)。新年度からMCに川島明(麒麟)と土屋太鳳が就任し、番組セットも一新。3日にリニューアル1発目の生放送を無事終えた川島と土屋を直撃し、感想と今後の抱負を聞いた。

3日の放送では、Co shu Nie(コシュニエ※oはoにウムラウト記号付きが正式表記)が人気アニメ『呪術廻戦』第2クールエンディング曲として話題の「give it back」を、乃木坂46の4期生メンバーが「Out of the blue」を、優里がストリーミング再生回数2億回超えのヒット曲「ドライフラワー」を、Rin音 featuringクボタカイが「春にふられて feat.クボタカイ」を披露した。

――収録を終えての感想をお願いします。

【土屋】(前任の渡辺直美のピンチヒッターとして)昨年3回、MCをさせていただいた時に、現場のスタッフの皆さんの雰囲気の良さと、ゲストのアーティストの方々が楽しそうに帰っていかれる姿を見ていたので、私もそうなれる“場所”を作れたらいいな、と思って今日の生放送に臨みました。スタッフの皆さんの力強いサポートと、隣に川島さんという安心と刺激の両方を与えてくださる方がいてくださったので、緊張はありましたが楽しくできました。あっという間でした。

【川島】お酒が飲みながら音楽を聴きたくなるようなセットで、テンションが上がりました。アーティストの方々がソファに座って話している時の感じと、スタンバイして演奏している時とでは顔が変わるというか、スイッチが入る瞬間みたいなものを見られたような気がして、うれしい驚きでした。4組のアーティストすべてすごかったです。素敵な空間でぜいたくな時間を過ごさせていただきました。

――川島さんの低音イケメンボイスと土屋さんのキュートでかわいい声と、メリハリがあってとてもよかったと思います。

【土屋】本当ですか? うれしいです。川島さんの低音ボイスが素敵なので、寄せていったほうがいいのかな?と思っていたのですが(笑)。

【川島】そんな、そんな、僕が高い声で合わせますよ。

――生放送を1回やってみて、お互いの印象というのは?

【土屋】「こうやってトークを盛り上げていくのか!」というのを間近で見ることができて、ますます安心しました。生トークで何か奇跡が起きたらいいな、と思っているので、隣で勉強させていただこうと思っています。

【川島】思っていた以上にやわらかい雰囲気をお持ちの方だと思いました。自分の言葉で一生懸命話そうとしてくださったので、アーティストの皆さんもすごくリラックスして話すことができたんじゃないかと思いました。

――今後の抱負を聞かせてください。

【土屋】土曜日の午後11時台という時間帯は、視聴者の方々にとって一日の終わりにほっとできる時間でもあると思うので、『シブヤノオト』を観ながら過ごす時間が、好きだなぁと思っていただけるように。アーティストの皆さんには、『シブヤノオト』に出たい、『シブヤノオト』でもっと歌いたい、と思っていただけるように。自分にできることを探して、役割を果たしていきたいと思います。

【川島】午後11時台に、生放送で歌うということが、アーティストの皆さんにとってコンディション的に良いのか悪いのかわかりませんが、本番にピークがくるように調子を上げていくアーティストの皆さんの裏の努力、プロフェッショナルな姿に感動しました。しかも、CDの音源とも違う、いうなれば『シブヤノオト』MIXに自然となっている。視聴者の方にはこの番組ならではの歌や演奏を楽しんでいただきたいです。

【土屋】本番前のアーティストの皆さんを見ていて、私も発声を鍛えようと思いました。

【川島】子どもの頃、音楽番組を見ている時に親が「どれも同じに聴こえる」って言ってたんですよ。「どういうこと?」と思っていたけど、自分がその時の親の年齢に近づいて、ちょっとわかってきたいうか、危うくどれも同じに聴こえる悲しい大人になりかけていたところを、この番組に関わることができて、ギリギリ最終列車に間に合った気がしています。どれも同じなんてことは決してない。アーティストの方々が思いを込めてパフォーマンスする姿を見て、ほんまに泣きそうになってました。音楽って、深いなって感じました。

【土屋】これから毎週、いろいろなアーティストの方に出会えるのが楽しみです。

『シブヤノオト』は放送から1週間、「NHKプラス」で配信。次回10日は、川崎鷹也、櫻坂46、佐藤千亜妃、the engyの4組が出演。

