ギタリスト・MIYAVIが5日、自身のインスタグラムを更新。今年2月に誕生した第3子長男との顔出し2ショットを公開した。

MIYAVIは「Never expected that his first skill ever would be Smoldering Intensity haha めっちゃキメ顔なんですけど。笑」と、長男・スカイラーくんとの2ショットをアップ。ともにカメラ目線で、スカイラーくんは“キメ顔”風の表情をみせている。

この投稿に「目力凄いですね MIYAVIさん、そっくりですよ」「MIYAVIさんに似てきてそっくりですね イケメンでカメラ目線 可愛いですね」「こんな可愛い男の子ほかにいませんね キメ顔最高」「Daddyそっくり 成長が楽しみですね~」「イケメンな赤ちゃん」などの声が寄せられている。

MIYAVIは2009年4月に元歌手のmelody.さんと結婚、同年7月に第1子となる女児、10年10月には第2子女児、21年2月に第3子男児が誕生した。

