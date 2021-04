韓国の男性グループ・SHINee(シャイニー)が4日、約3年ぶりとなる単独公演にして初のオンラインコンサート『Beyond LIVE - SHINee : SHINee WORLD』をNAVER V LIVEを通じて全世界に生中継。120ヶ国の約13万人の視聴者を魅了した。

メンバーのオンユ、キー、ミンホの兵役後初となるアルバム『Don’t Call Me』を2月にリリースしたSHINeeのライブは、日本、アメリカ、イタリア、デンマーク、ギリシャ、アラブ首長国連邦、中国、イギリス、ドイツ、インド、サウジアラビア、スウェーデン、コスタリカ、エクアドル、ポーランド、ハンガリーなど全世界120ヶ国のファンがリアルタイムで視聴した。

ライブは椅子を使ったパフォーマンスが特徴の「Good Evening」で幕開け。「Dream Girl」「I Really Want You」、つなげて1曲のように披露された「Heart Attack」~「Married To The Music」と、冒頭5曲はシンプルな演出で魅せる。さらに「Dream Girl」「I Really Want You」「Heart Attack」などは生バンドの演奏も加わったものの、序盤はあえて派手な映像やオンラインの技術を多用せずに4人の熱量を届けた。

テミンが日本語で「皆さんお会いできてうれしいです。今回の公演のためにみんなと頑張って準備したので、最後まで期待してください!」と呼びかけたほか、メンバーが各国のファンへさまざまな言語であいさつ。次のブロックでは一転して、オンラインコンサートならではの演出でたたみかけた。

「Hello」ではステージを囲む画面に映し出されたファンに向かって、キーが「一緒に(歌って)!」と呼びかける。「Attention」では画面越しにファンと目が合うようなカメラワークも取り入れた。このライブのために撮影したという「Chemistry」の映像からのブロックでは白地の中世貴族風の衣装に着替え、少年から青年、そして大人の男性へと変化を遂げてきた彼らの魅力を全開にさせた。

最新曲「CΦDE」では曲の緩急に合わせて、時にクールに、時に妖艶な表情を浮かべ、大人な愛の歌を魅惑的に表現。代表曲「Sherlock」や「Everybody」では変化も加え、力強さの中にはかなさを含んだパフォーマンスで魅了した。

後半戦へ突入すると、最新アルバムの表題曲「Don’t Call Me」ではリアルから事前収録の映像につなげ、韓国の音楽番組出演時に着用していた衣装などに早変わりしていく構成も。そして、4月12日に発売となるリパッケージアルバムから表題曲「Atlantis」を世界初公開した。「SHINeeだけの清涼感が感じられる曲」(オンユ)、「愛する人を通して初めて向き合う感情を未知の世界である“アトランティス”に例えた歌詞がポイント」(テミン)という楽曲をファンにいち早くプレゼントした。

ほかにも「Love Like Oxygen」「Selene 6.23」といった思い入れの深い楽曲も披露。特に「Selene 6.23」では、白のトップスに着替えた4人が雲の上にいるかのように見えるステージで、一つひとつの言葉をかみしめるように歌う姿がファンの心を揺さぶった。

ラストナンバーはバラードの名曲「An Encore」を圧倒的なハーモニーを織り交ぜて歌い上げた。紙吹雪が舞う中、オンユが最後のフレーズを力の限り歌い切ってライブを締めくくった。

本編終了後のアンコール配信ではデビュー当時から変わらない、微笑ましいやり取りを繰り広げた。コンサートのサブタイトルをつけようという話題では、最後が「〇〇コン」となる言葉を求めてヒートアップ。結果、ミンホが提案した“「無条件(むじょっこん)」に決定した。ミンホやテミンの発言にキーがツッコミ、オンユが朗らかな笑顔で見守っている構図でファンをほっこりさせた。

オンユは、リパッケージ・アルバムの活動後はしばらくSHINeeとしての新作を出すのが難しくなることに触れて、目に涙を浮かべる場面もあったが、最後には「もっといい姿を見せたいと思います」と笑顔で約束した。

ライブ中には「#SHINee」「#SHINee_BeyondLIVE」などのハッシュタグが、コロンビア、カナダ、ニュージーランド、アルゼンチン、ポルトガル、チリ、インドネシア、マレーシア、メキシコ、フィリピン、シンガポール、ペルー、ロシアなどで、ツイッターのトレンド1位を獲得した。

SHINeeは9日放送のテレビ朝日系『ミュージックステーション3時間SP』に出演することが決まり、「Don’t Call Me」をパフォーマンス予定。Mステ出演は、2011年9月9日に「JULIETTE」を披露して以来9年7ヶ月ぶりとなる。

