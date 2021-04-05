加藤氏、週休３日制を検討　「多様な働き方は重要」

2021年4月5日 12時52分 (4月5日 13時06分更新)
　記者会見で質問に答える加藤官房長官＝５日午前、首相官邸

　記者会見で質問に答える加藤官房長官＝５日午前、首相官邸

　加藤勝信官房長官は５日の記者会見で、「選択的週休３日制」導入を巡り、自民党の１億総活躍推進本部が月内にまとめる中間提言を踏まえ、検討する考えを示した。「育児や介護、闘病など生活と仕事の両立を図る観点から多様な働き方の推進は重要だ」と述べた。

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