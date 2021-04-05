記者会見で質問に答える加藤官房長官＝５日午前、首相官邸
関連キーワード
千葉、熊谷俊人・新知事が初登庁 「県民に応える県政を始める」
３月２１日投開票の千葉県知事選で初当選した熊谷俊人知事（４３）が５日、県庁に初登庁し、「６３０万人の...
4月5日
菅首相、「子ども庁」実現に意欲 国家公務員法の再提出表明
菅義偉首相は５日の参院決算委員会で、子ども関連政策の司令塔となる「子ども庁」の実現に意欲を示した。自...
対決型は与野党１勝１敗 ミニ統一地方選初日
４月に首長選が相次ぐ「ミニ統一地方選」が４日、最初の投開票日を迎え、２都県で１知事選と４市長選が投開...
秋田知事に佐竹氏４選 元衆院議員ら３新人破る
任期満了に伴う秋田県知事選は４日投開票の結果、現職の佐竹敬久氏（７３）＝公明推薦＝が、元衆院議員の村...
政府、Ｆ３５Ｂの宮崎配備調整 新田原基地、南西防衛強化
政府は、短距離での離陸や垂直着陸が可能な最新鋭ステルス戦闘機Ｆ３５Ｂについて、航空自衛隊新田原基地（...
4月4日
兵庫知事選に明石市長の擁立検討 立民、国民の元議員ら
７月１８日投開票の兵庫県知事選を巡り、立憲民主党や国民民主党に所属し県内で活動する元国会議員らが、同...