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与党中道右派が第１党へ ブルガリア議会選、連立難航も
【ウィーン共同】ブルガリアで４日、議会（２４０議席）選挙が行われ、出口調査によると、ボリソフ首相率い...
4月5日
ヨルダン王子の妻、出国準備 逮捕の王宮府元長官も
【カイロ共同】中東ヨルダンの前皇太子ハムザ王子と側近らが国家の不安定化を画策したとして側近らが逮捕さ...
米政府、尖閣射爆場の停止指示 １９７８年、現在まで不使用
沖縄県・尖閣諸島の大正島で日本が米海軍の演習場として提供している射爆撃場について、米政府が１９７８年...
＜政権審判 ４月７日 ソウル・釜山市長選挙＞ （上）再開発推進、格差広げた
与野党一騎打ちの構図となった韓国ソウル、釜山両市長選挙（四月七日投開票）は、残り一年となった文在寅（...
ＦＢ利用者５億人の情報閲覧可能 電話番号などが再拡散
フェイスブック（ＦＢ）利用者５億人超の電話番号などの個人情報が、ハッカー向けオンラインサイトで閲覧可...
4月4日
台湾脱線、立ち席で被害拡大か 約１２０人、全員が倒れる
【台北共同】台湾の特急列車脱線事故で、約１２０人が座席のない立ち席だったため人的被害が拡大したとの指...