コソボ議会、大統領選出　オスマニサドリウ氏

2021年4月5日 05時39分 (4月5日 05時40分更新)
　【ウィーン共同】コソボ議会は４日、ビヨサ・オスマニサドリウ氏を大統領に選出した。２月の議会選で第１党となった愛国主義的政党「自己決定運動」が支持した。任期は５年。ＡＰ通信が報じた。
　一部政党は投票をボイコットした。オスマニサドリウ氏は、昨年１１月に当時のサチ大統領が辞任したことを受けて、大統領代行を務めた。

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