◇4日 阪神―中日（京セラドーム大阪）

4日に京セラドーム大阪で行われる阪神ー中日戦のスターティングメンバーが試合前に発表された。先発投手は小笠原慎之介投手（23）。前回の3月28日の広島戦（マツダ）では先発で6イニング5安打無失点と好投を見せた。先発投手一番乗りで白星をつかむ。3年目の滝野要外野手（24）が「8番・左翼」で今季初めてスタメン起用された。シュアなバッティングで定位置取りへアピールしたい。また、阿部寿樹内野手（31）が「2番・二塁」で3試合ぶりのスタメンとなった。

【中日】

1番・中・大島

2番・二・阿部

3番・三・高橋周

4番・一・ビシエド

5番・右・平田

6番・遊・京田

7番・捕・木下拓

8番・左・滝野

9番・投・小笠原

【阪神】

1番・中・近本

2番・二・糸原

3番・一・マルテ

4番・三・大山

5番・左・サンズ

6番・右・陽川

7番・捕・梅野

8番・遊・山本

9番・投・ガンケル