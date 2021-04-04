【中日スタメン】小笠原、今季チーム初の先発勝利なるか 滝野が「8番・左翼」で出場
2021年4月4日 13時30分
◇4日 阪神―中日（京セラドーム大阪）
4日に京セラドーム大阪で行われる阪神ー中日戦のスターティングメンバーが試合前に発表された。先発投手は小笠原慎之介投手（23）。前回の3月28日の広島戦（マツダ）では先発で6イニング5安打無失点と好投を見せた。先発投手一番乗りで白星をつかむ。3年目の滝野要外野手（24）が「8番・左翼」で今季初めてスタメン起用された。シュアなバッティングで定位置取りへアピールしたい。また、阿部寿樹内野手（31）が「2番・二塁」で3試合ぶりのスタメンとなった。
【中日】
1番・中・大島
2番・二・阿部
3番・三・高橋周
4番・一・ビシエド
5番・右・平田
6番・遊・京田
7番・捕・木下拓
8番・左・滝野
9番・投・小笠原
1番・中・大島
2番・二・阿部
3番・三・高橋周
4番・一・ビシエド
5番・右・平田
6番・遊・京田
7番・捕・木下拓
8番・左・滝野
9番・投・小笠原
【阪神】
1番・中・近本
2番・二・糸原
3番・一・マルテ
4番・三・大山
5番・左・サンズ
6番・右・陽川
7番・捕・梅野
8番・遊・山本
9番・投・ガンケル
1番・中・近本
2番・二・糸原
3番・一・マルテ
4番・三・大山
5番・左・サンズ
6番・右・陽川
7番・捕・梅野
8番・遊・山本
9番・投・ガンケル
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