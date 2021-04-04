【中日スタメン】小笠原、今季チーム初の先発勝利なるか 滝野が「8番・左翼」で出場

2021年4月4日 13時30分

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阪神戦に先発する中日・小笠原

阪神戦に先発する中日・小笠原

◇4日　阪神―中日（京セラドーム大阪）
　4日に京セラドーム大阪で行われる阪神ー中日戦のスターティングメンバーが試合前に発表された。先発投手は小笠原慎之介投手（23）。前回の3月28日の広島戦（マツダ）では先発で6イニング5安打無失点と好投を見せた。先発投手一番乗りで白星をつかむ。3年目の滝野要外野手（24）が「8番・左翼」で今季初めてスタメン起用された。シュアなバッティングで定位置取りへアピールしたい。また、阿部寿樹内野手（31）が「2番・二塁」で3試合ぶりのスタメンとなった。
【中日】
1番・中・大島
2番・二・阿部
3番・三・高橋周
4番・一・ビシエド
5番・右・平田
6番・遊・京田
7番・捕・木下拓
8番・左・滝野
9番・投・小笠原
【阪神】
1番・中・近本
2番・二・糸原
3番・一・マルテ
4番・三・大山
5番・左・サンズ
6番・右・陽川
7番・捕・梅野
8番・遊・山本
9番・投・ガンケル

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