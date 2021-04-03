【中日スタメン】根尾が開幕8戦目で初のベンチスタート 福留は「5番・右翼」で今季初先発

2021年4月3日 13時23分

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阪神戦に先発する中日・柳

阪神戦に先発する中日・柳

◇3日　阪神―中日（京セラドーム大阪）
　3日にデーゲームで行われる阪神―中日戦のスターティングメンバーが試合前に発表され、14年ぶりに中日に復帰した福留孝介外野手（43）が「5番・右翼」で今季初先発する。開幕から7試合連続で左翼スタメンだった根尾昂内野手（20）は、ベンチスタート。左翼には、2日に二塁でプロ初スタメン出場を果たし、初安打を放った高松渡内野手（21）が入る。先発マウンドに上がるのは柳裕也投手（26）。先発陣の白星一番乗りを目指す。
【中日】
1番・中・大島
2番・左・高松
3番・三・高橋周
4番・一・ビシエド
5番・右・福留
6番・二・阿部
7番・遊・京田
8番・捕・木下拓
9番・投・柳
【阪神】
1番・中・近本
2番・二・糸原
3番・一・マルテ
4番・三・大山
5番・左・サンズ
6番・右・佐藤輝
7番・捕・梅野
8番・遊・木浪
9番・投・青柳

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