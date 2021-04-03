◇3日 阪神―中日（京セラドーム大阪）

3日にデーゲームで行われる阪神―中日戦のスターティングメンバーが試合前に発表され、14年ぶりに中日に復帰した福留孝介外野手（43）が「5番・右翼」で今季初先発する。開幕から7試合連続で左翼スタメンだった根尾昂内野手（20）は、ベンチスタート。左翼には、2日に二塁でプロ初スタメン出場を果たし、初安打を放った高松渡内野手（21）が入る。先発マウンドに上がるのは柳裕也投手（26）。先発陣の白星一番乗りを目指す。

【中日】

1番・中・大島

2番・左・高松

3番・三・高橋周

4番・一・ビシエド

5番・右・福留

6番・二・阿部

7番・遊・京田

8番・捕・木下拓

9番・投・柳

【阪神】

1番・中・近本

2番・二・糸原

3番・一・マルテ

4番・三・大山

5番・左・サンズ

6番・右・佐藤輝

7番・捕・梅野

8番・遊・木浪

9番・投・青柳