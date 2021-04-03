【中日スタメン】根尾が開幕8戦目で初のベンチスタート 福留は「5番・右翼」で今季初先発
2021年4月3日 13時23分
◇3日 阪神―中日（京セラドーム大阪）
3日にデーゲームで行われる阪神―中日戦のスターティングメンバーが試合前に発表され、14年ぶりに中日に復帰した福留孝介外野手（43）が「5番・右翼」で今季初先発する。開幕から7試合連続で左翼スタメンだった根尾昂内野手（20）は、ベンチスタート。左翼には、2日に二塁でプロ初スタメン出場を果たし、初安打を放った高松渡内野手（21）が入る。先発マウンドに上がるのは柳裕也投手（26）。先発陣の白星一番乗りを目指す。
【中日】
1番・中・大島
2番・左・高松
3番・三・高橋周
4番・一・ビシエド
5番・右・福留
6番・二・阿部
7番・遊・京田
8番・捕・木下拓
9番・投・柳
1番・中・大島
2番・左・高松
3番・三・高橋周
4番・一・ビシエド
5番・右・福留
6番・二・阿部
7番・遊・京田
8番・捕・木下拓
9番・投・柳
【阪神】
1番・中・近本
2番・二・糸原
3番・一・マルテ
4番・三・大山
5番・左・サンズ
6番・右・佐藤輝
7番・捕・梅野
8番・遊・木浪
9番・投・青柳
1番・中・近本
2番・二・糸原
3番・一・マルテ
4番・三・大山
5番・左・サンズ
6番・右・佐藤輝
7番・捕・梅野
8番・遊・木浪
9番・投・青柳
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