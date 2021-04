はじめまして。韓国在住の編集ライター・二俣(ふたまた)愛子です。連載の初回ということで、まずは簡単に自己紹介から。

日本でファッション雑誌の編集者としてガムシャラに働いた20代を経て、31歳のときにふと「英語が喋れるようになりたい!」と思いたち、出版社を辞めてセブ島とロンドンに短期語学留学。その後、大手IT企業でwebメディアの編集を担当しながら、フリーランスの編集ライターとしても活動。

セブ島の英語学校で出会った、“半分はやさしさでできている”というバファリンのキャッチフレーズみたいな韓国人男性と3年半の遠距離恋愛後に結婚。2019年よりソウル在住。現在は、日本の雑誌やwebメディアへの執筆・PR・日本企業と韓国企業をつなぐ仲介などをしながら、旦那さんと娘と3人で仲良く暮らしています。

この連載では、ソウルに住む私の目線で切りとった最新情報をご紹介し、韓国で今本当に流行している“リアル”なトレンドをお届けしていきます。

■現地から韓国のリアルをお届け!ハングクTIMES Vol.1【エンタメ】

音楽、ドラマ、映画などさまざまエンタメコンテンツが盛り上がり、まさに時代は“第4次韓国ブーム”。実際に現地に行って楽しみたくても、コロナの影響で韓国に行くのは難しい日々が続きます。

そんなあなたに、グルメ・ファッション・コスメなど気になる情報も含めて、韓国在住のライターが現地の最新レポートを週替りテーマで毎週金曜日にお届けします!

記念すべき第1回は、日本でもブレイク寸前な注目イケメン3人をピックアップしました!

◆ネクストブレイク俳優3選◆

【ソン・ガン】

Netflixドラマ『Sweet Home~俺と世界の絶望~』で主演を務め、韓国では大ブレイク中のライジングスター、ソン・ガン。Instagramのフォロワー数は、なんと約650万人にものぼります。

デビュー作は、2017年のドラマ『カノジョは嘘を愛しすぎている』とつい最近で、2018年にはSBS芸能大賞男子新人賞を受賞するなど、名実ともに認められた弱冠26歳。

『Sweet Home』の前には、同じNetflixのオリジナルドラマ『恋するアプリ Love Alarm(韓国語タイトル:チョアハミョン オルリヌン<好きなら鳴る>)に1/900の確率で抜てきされ注目されたこともあり、韓国では“Netflixの息子”というあだ名までついているんです。

『Sweet Home』では、モンスター化していく引きこもり青年を、『ナビレラ~それでも蝶は舞う~』では才能に溢れたバレリーノを、『恋するアプリ Love Alarm シーズン2』ではヒロインに恋するモデルを見事に演じ分け、韓国でも高く評価されています。

また、『Sweet Home』に続き、『恋するアプリ Love Alarm シーズン2』と『ナビレラ』が2021年3月より放送がスタート。さらに、新ドラマ『知っているけど』(JTBC)に、『夫婦の世界』でブレイクした女優、ハン・ソヒとW主演することが決定したばかり。彼にはニュースが尽きないのです。

日本では、4月2日に写真集『EYES ON YOU』(講談社刊)が発売となり、いよいよ日本にもソン・ガン旋風が巻き起こりそうな予感。

【ビョン・ウソク】

ドラマ『青春の記録』で主演のパク・ボゴムの親友役として登場し、ライジングスターの仲間入りを果たしたビョン・ウソク(ピョン・ウソク)は、モデル出身の29歳。

すらりとした長身と広い肩幅の男性らしい魅力全開の完璧すぎるスタイルを持ち、赤ちゃんのような透き通った肌と立体感のある美しいお顔立ちで、韓国女子たちを魅了しています。

デビューは、2016年のドラマ『ディア・マイフレンズ』。その後、人気バラエティー番組『ある日突然100万ウォン』のメインMCにも抜てきされるなど、俳優だけにとどまらない活躍が目立ちます。

また、雑誌・ファッションショーや広告などにもひっぱりだこ。最近では韓国のトップメイクアップアーティストSUNDUK氏が手掛けるコスメブランド「SUNDUK JEJU」の広告モデルになったことでも話題を集めています。

日本では、4月2日に『BORN TO BE BLUE』(講談社刊)が発売になったばかり。また、アザーカットを使用したパネル展や、オリジナルグッズを販売するPOP UP SHOPをマルイにて開催予定なのだとか(新宿マルイ アネックス・有楽町マルイ・渋谷モディ・マルイシティ横浜の4店舗)。

抜群のスタイルとルックスを持つ彼は、日本でもブレイク間違いなしの予感!

【キム・ヨンデ】

韓国で2020年末~現在にわたって社会現象にもなっている大人気ドラマといえば『ペントハウス』。現在、シーズン2が放映中で、最高視聴率は26.9%を獲得、4月9日に最終回を迎えます。

ここで一躍ブレイク俳優の仲間入りを果たしたのが、キム・ヨンデです。韓国の大人気俳優、カン・ドンウォンに似ていることも話題になっています。

『ペントハウス』では、金と欲望にとち狂った登場人物たちばかりの中で、唯一まともな人格を持ち、ほっと一息つけるオアシス的な存在のチュ・ソクフンを演じています。

『ペントハウス シーズン1』の次には、ドラマ『浮気したら死ぬ』、『ペントハウス シーズン2』と、話題作に立て続けに登場して、ブレイクを印象付けた感あり。そのため、化粧品やファッションブランドのモデルに次々と抜てきされています。まだ主演作はありませんが、今後に期待大!

■魅力的な韓国人俳優に熱視線

韓国の俳優さんって、顔立ちは中世的で清潔感いっぱいなのに、背が高くて肩幅ガッシリな男らしいスタイル、このギャップが魅力的ですよね。

今後も続々と登場するであろう韓国のライジングスターたちから目が離せません!

■今月の韓国エンタメニュース!【1】

韓国のブレイク俳優さんたちをご紹介したつながりで、個人的にすごく気になる人もピックアップしたいと思います。

それが、今韓国で放映中の『SAMSUNG(サムソン)』のテレビCMに登場しているチェ・ヨンギュ。

モデルとして日本でも活躍していて、日本語もできるよう。男らしい低音ボイスがたまらんくセクシーなんです。Instagram(@imcyk)では、彼が出演している雑誌や広告はもちろん、プライベートなカットも満載で、私服がすごくお洒落! ぜひチェックしてみてください。

■今月の韓国エンタメニュース!【2】

「ブレイブガールズ」というアイドルグループをご存知? 今までは鳴かず飛ばずだった彼女たちが、現在韓国でブレイク中です。2017年に発売された彼女たちの曲が、突然韓国の音楽チャートの上位に躍り出てきました。実はこの背景には、軍人たちの後押しがあるとのこと。

彼女たちは、軍人への慰労公演をたくさん行ってきたため、彼らの間では有名な存在ですが、地上波では人気が全くない。軍人経験者と思われる個人YouTuberが彼女たちの曲に軍人たちが熱狂している動画をアップしたところ、火がついて今回のブレイクに至ったというわけ。奇跡の復活とも言われ、有名な音楽番組「Mnet」にも出演。今後の活躍が気になります。

