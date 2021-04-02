4/2付週間シングルランキング1位はSexy Zoneの「LET’S MUSIC」
2021年4月2日 17時00分 (4月2日 17時07分更新)
今年11月にCDデビュー10周年を迎えるSexy Zoneの20thシングル「LET’S MUSIC」が、初週17.3万枚を売り上げ、3月30日発表の最新「オリコン週間シングルランキング」で初登場1位を獲得した。
以降10位までのランキングとあわせご紹介します。
1位： LET’S MUSIC ／ Sexy Zone
2位： 怪物/優しい彗星 ／ YOASOBI
3位： うたの☆プリンスさまっ♪アイドルソングカミュ(Steward Dance/ALL MY MISSION) ／ カミュ(前野智昭)
4位： 恋落ちフラグ ／ SKE48
5位： あんさんぶるスターズ!! ESアイドルソング season1 紅月(紅月いろは唄) ／ 紅月(蓮巳敬人(梅原裕一郎),鬼龍紅郎(神尾晋一郎),神崎颯馬(神永圭佑))
6位： BRAND NEW WAY ／ 神谷浩史
7位： Baby,it’s you/My lovely ghost ／ YUKI
8位： SQ「Neo X Lied」vol.4 大&柊羽(音のLOOP) ／ 村瀬大(梅原裕一郎),和泉柊羽(武内駿輔)
9位： No diggity ／ ONEUS
10位： Grandeur ／ Snow Man
11位以降のランキングは「ORICON NEWS」でご覧ください。
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