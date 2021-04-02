Sexy Zone「LET’S MUSIC」（Top J Records／3月24日発売）

今年11月にCDデビュー10周年を迎えるSexy Zoneの20thシングル「LET’S MUSIC」が、初週17.3万枚を売り上げ、3月30日発表の最新「オリコン週間シングルランキング」で初登場1位を獲得した。

以降10位までのランキングとあわせご紹介します。

1位： LET’S MUSIC ／ Sexy Zone

2位： 怪物/優しい彗星 ／ YOASOBI

3位： うたの☆プリンスさまっ♪アイドルソングカミュ(Steward Dance/ALL MY MISSION) ／ カミュ(前野智昭)

4位： 恋落ちフラグ ／ SKE48

5位： あんさんぶるスターズ!! ESアイドルソング season1 紅月(紅月いろは唄) ／ 紅月(蓮巳敬人(梅原裕一郎),鬼龍紅郎(神尾晋一郎),神崎颯馬(神永圭佑))

6位： BRAND NEW WAY ／ 神谷浩史

7位： Baby,it’s you/My lovely ghost ／ YUKI

8位： SQ「Neo X Lied」vol.4 大&柊羽(音のLOOP) ／ 村瀬大(梅原裕一郎),和泉柊羽(武内駿輔)

9位： No diggity ／ ONEUS

10位： Grandeur ／ Snow Man

11位以降のランキングは「ORICON NEWS」でご覧ください。

【オリコンランキングご利用上のご注意】

オリコンランキング（売上枚数のデータ等、オリコンのあらゆるデータ、ランキング）の著作権その他の権利はオリコンに帰属しております。WEBサイト（PC、ブログ、携帯電話等）や電子メール、雑誌等の紙媒体等、いかなるメディアにおきましても、オリコンランキングを無断で掲載するといった行為は固く禁じております。

関連キーワード ランキング