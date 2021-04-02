日本相撲協会は一日、東京都墨田区の両国国技館で理事会を開き、名古屋場所（中日新聞社共催）を名古屋市中区のドルフィンズアリーナ（愛知県体育館）で観客を入れて開催する方針を決めた。日程は七月四日初日、十八日千秋楽。新型コロナウイルスの感染状況を見ながら、慎重に準備を進める。

有観客の地方場所は二〇一九年十一月の九州場所（福岡国際センター）以来で、新型コロナの感染拡大後は初めて。昨年の名古屋場所は両国国技館で「七月場所」として、上限約二千五百人の観客を入れて実施した。

同協会などによると、協会担当者や感染症対策の専門家が二月、ドルフィンズアリーナと一部の部屋の宿舎を視察し、感染状況が悪化しなければ対策を施して開催可能と判断した。力士や親方ら協会員は事前にＰＣＲ検査を受け、所属部屋ごとに新幹線で名古屋に移動する計画。

会場は、一日当たりの収容人数の上限を定員の半数以下となる約三千八百人とし、開場時間を午後一時とする予定。換気を徹底し、観客に座席での水分補給以外の飲食禁止やマスク着用、声援の自粛を求める。

入場券は五月二十二日からオンラインチケット販売サービス「Ｂｏｏ−Ｗｏｏ（ブーウー）チケッ...

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