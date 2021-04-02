スーパーフォーミュラのシリーズ全戦予選、決勝を「レッドブルTV」今年も無料ライブ配信
2021年4月2日 10時00分
国内最高峰フォーミュラのスーパーフォーミュラが、静岡県の富士スピードウェイで開幕（4月4日決勝）する。
今年もインターネットテレビ局の「レッドブルTV」がスーパーフォーミュラのシリーズ全戦の予選、決勝を無料でライブ配信する。解説はスーパーGTでトムス監督を務める伊藤大輔さんで、実況は實方一世さん。最初の放送は開幕戦の予選（4月3日）を予定。
視聴するには、ライブ配信用特設サイト「https://www.redbull.com/jp-ja/event-series/super-formula」から。アプリでの視聴は「https://go.onelink.me/351027264」で。
自宅や外出先から楽しむのも良し、サーキットのスタンドで状況を確認するにも持って来いだ。
視聴するには、ライブ配信用特設サイト「https://www.redbull.com/jp-ja/event-series/super-formula」から。アプリでの視聴は「https://go.onelink.me/351027264」で。
自宅や外出先から楽しむのも良し、サーキットのスタンドで状況を確認するにも持って来いだ。
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