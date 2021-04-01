大阪『METROCK』にジャニーズWEST、[Alexandros]、King Gnuも 全出演者決定
2021年4月1日 12時12分 (4月1日 13時06分更新)
ジャニーズWESTが5月15・16日にMETROCK大阪特設会場（大阪府堺市・海とのふれあい広場）で開催される『OSAKA METROPOLITAN ROCK FESTIVAL』に出演することが1日、発表された。5月16日公演に登場する。
出演アーティスト第3弾発表でラインナップされたのは、5月15日公演にMAN WITH A MISSION、WANIMA、同16日公演に[Alexandros]、King Gnu、ジャニーズWESTで、全出演アーティストが出そろった。
■『OSAKA METROPOLITAN ROCK FESTIVAL』出演アーティスト
▽5月15日（土）
雨のパレード
THE ORAL CIGARETTES
Ochunism
キュウソネコカミ
Creepy Nuts
KOTORI
Saucy Dog
Novelbright
ハンブレッダーズ
BIALYSTOCKS
04 Limited Sazabys
マカロニえんぴつ
MAN WITH A MISSION（★）
ヤバイTシャツ屋さん
Rei
WANIMA（★）
▽5月15日（土）
雨のパレード
THE ORAL CIGARETTES
Ochunism
キュウソネコカミ
Creepy Nuts
KOTORI
Saucy Dog
Novelbright
ハンブレッダーズ
BIALYSTOCKS
04 Limited Sazabys
マカロニえんぴつ
MAN WITH A MISSION（★）
ヤバイTシャツ屋さん
Rei
WANIMA（★）
▽5月16日（日）
[Alexandros] （★）
KANA-BOON
神はサイコロを振らない
感覚ピエロ
King Gnu（★）
Kroi
SHISHAMO
SHE'S
ジャニーズWEST（★）
sumika
Perfume
BBHF
羊文学
BiSH
藤原さくら
緑黄色社会
[Alexandros] （★）
KANA-BOON
神はサイコロを振らない
感覚ピエロ
King Gnu（★）
Kroi
SHISHAMO
SHE'S
ジャニーズWEST（★）
sumika
Perfume
BBHF
羊文学
BiSH
藤原さくら
緑黄色社会
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