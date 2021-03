漫画『トニカクカワイイ』の新章『FLY ME TO THE MOON』が、31日発売の『週刊少年サンデー』(小学館)18号でスタートした。また、新章開幕を記念して、アニメのOPテーマ「恋のうた (feat. 由崎司)」とコラボしたPVが公開された。

『トニカクカワイイ』は、2018年より『週刊少年サンデー』で、少年・ナサと、とにかくかわいい美少女・司の新婚生活を描いた夫婦コメディー。昨年10月~12月にテレビアニメが放送されていた。

当初からヒロイン・司には謎めいた言動が多く、その正体は明かされていなかったが、新章では、その司の知られざる“壮絶な過去”がついに描かれる。

関連キーワード アニメ