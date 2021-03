『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle- 6th LIVE 』3rd Battle photo by 粂井健太/nishinaga “saicho” isao/小林弘輔

音楽原作キャラクターラッププロジェクト『ヒプノシスマイク』の「Fling Posse」と「MAD TRIGGER CREW」のバトル曲を収録した『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- 2nd D.R.B『Fling Posse VS MAD TRIGGER CREW』』が、初週9.9万枚を売り上げ、3月30日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で、初登場1位を獲得。アルバム収録曲は2月21日に開催されたライブイベント『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle- 6th LIVE』3rd Battleにて初披露され、1st、2nd Battleに続き3公演連続でハッシュタグが世界トレンド1位の大反響となった。

このライブイベントは、各日程異なる2チームの対戦カードが組まれ、1月31日の1st Battleではオオサカ・ディビジョン“どついたれ本舗”(岩崎諒太/河西健吾/黒田崇矢)とイケブクロ・ディビジョン“Buster Bros!!!”(木村昴/石谷春貴/天﨑滉平)、2月14日の2nd Battleは、ナゴヤ・ディビジョン“Bad Ass Temple”(葉山翔太/榊原優希/竹内栄治)とシンジュク・ディビジョン“麻天狼”(速水奨/木島隆一/伊東健人)が出演。ラストとなった2月21日配信の3rd Battleでは、シブヤ・ディビジョン“Fling Posse”(白井悠介/斉藤壮馬/野津山幸宏)とヨコハマ・ディビジョン“MAD TRIGGER CREW”(浅沼晋太郎/駒田航/神尾晋一郎)が出演した。

3rd Battleのオープニングでは、さっそく Division All Starsによる楽曲「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- +」、「ヒプノシスマイク -Division Battle Anthem- +」、≪2nd D.R.B≫のTHEME SONGとなる「ヒプノシスマイク-Glory or Dust-」のメドレーをFling Posse(以下シブヤ)とMAD TRIGGER CREW(以下ヨコハマ)の2チームによる特別バージョンで披露。新曲「Black Journey」や「HUNTING CHARM」、新たなバトル曲「Reason to FIGHT」と初披露の楽曲が続き、特にバトル曲では、炎が燃え盛る中で両ディビジョン一歩も引かないパフォーマンスで圧倒。そして、シブヤ&ヨコハマバージョンの「Survival of the Illest+」と「SUMMIT OF DIVISIONS」でフィナーレを飾り、配信ライブを観ているファンへ熱いパフォーマンスを届けた。

最後のMCで、シブヤのリーダー・飴村乱数役の白井悠介は「楽しかったー! この楽しさと、絶対に負けたくない気持ちが合わさって出たものが今日披露したものです」。ヨコハマのリーダー・碧棺左馬刻役の浅沼晋太郎は「一度負けを経験(※1st D.R.B)したディビジョン同士の戦いだからこそ、もう二度と負けたくないという思いを持ってここに挑みました。日本のみならず世界が元気のない時に、こうして画面を通してエンターテイメントを届けられる喜びを感じました。」とそれぞれ感想を述べ、3rd Battleはバトルの熱が冷めやらぬまま幕を閉じた。

本ライブを生配信したABEMA「ABEMA SPECIALチャンネル」では、5月15日(土)19時より『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-《2nd D.R.B》FinalBattle進出結果発表会』を独占配信。6ディビジョンのリーダーが勢ぞろいし、勝敗の行方が発表される、ファン必見の内容となる。



■セットリスト

『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle- 6th LIVE 』3rd Battle

M1. OP Medley (ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-+/ヒプノシスマイク -Division Battle Anthem-+/ヒプノシスマイク -Glory or Dust-)/ Fling Posse・MAD TRIGGER CREW

M2. Stella/Fling Posse

M3. ピンク色の愛/飴村乱数(CV:白井悠介)

M4. 蕚/夢野幻太郎(CV:斉藤壮馬)

M5. SCRAMBLE GAMBLE/有栖川帝統(CV:野津山幸宏)

M6. シノギ(Dead Pools)/MAD TRIGGER CREW

M7. Gangsta’s Paradise/碧棺左馬刻(CV:浅沼晋太郎)

M8. Uncrushable/入間銃兎(CV:駒田航)

M9. 2DIE4/毒島メイソン理鶯(CV:神尾晋一郎)

M10. Yokohama Walker/MAD TRIGGER CREW

M11. Shibuya Marble Texture -PCCS-/Fling Posse

M12. Femme Fatale/中王区 言の葉党

M13. HUNTING CHARM/MAD TRIGGER CREW

M14. Black Journey/Fling Posse

M15. Reason to FIGHT/Fling Posse・MAD TRIGGER CREW

M16. ED Medley(Survival of the Illest +/SUMMIT OF DIVISIONS)/ Fling Posse・MAD TRIGGER CREW



関連キーワード エンタメ総合